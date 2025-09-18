Panasonic se prépare à révolutionner les batteries d’ici 2027

Publié le 18 septembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le groupe japonais espère lancer une nouvelle génération de batteries plus puissantes dans les deux prochaines années. Cette technologie devrait profiter au principal client de Panasonic : Tesla.

Panasonic fournit la batterie de la Tesla Model Y. ©Tesla

Vers une nouvelle batterie "révolutionnaire" ? C’est l'ambition de Panasonic d’ici fin 2027. Selon une information de l’agence de presse Reuters, le groupe nippon a réalisé une avancée dans le domaine des batteries qui pourrait allonger considérablement l’autonomie des véhicules électriques. Un développement qui devrait profiter à Tesla, son principal client. Panasonic aspire à éliminer l’anode lors de la phase de fabrication des cellules pour libérer de la place et donc pouvoir stocker plus d'énergie. Cette innovation aurait pour effet d’augmenter la densité énergétique par le biais d’une technologie lui permettant "un niveau de capacité parmi les meilleurs au monde" dans les deux prochaines années. Si le groupe japonais y parvient, il pourrait augmenter la capacité des batteries de 25 %. Selon l'entreprise, cette amélioration technique permettrait d'accroître l’autonomie du Tesla Model Y de près de 145 km, à taille de batterie équivalente. Un procédé "sans anode" La technologie développée par Panasonic devrait aussi lui permettre de produire des batteries plus légères et moins coûteuses en réduisant la taille du pack, sans faire de compromis sur l’autonomie. D’ordinaire, une anode en lithium métallique se forme à l’intérieur de l'accumulateur après la première charge. Retirer cet élément permettrait de libérer de l’espace afin d’intégrer des matériaux actifs à la cathode tels que le nickel, le cobalt ou encore l’aluminium. Le Japon accélère sa production de batteries Panasonic n’est pas le seul fabricant de batteries à s’être lancé sur la technologie "sans anode", rappelle Reuters. En parallèle, le groupe souhaite réduire la proportion de nickel, un élément coûteux dans la fabrication de la cellule. Pour l’heure, rien n’indique si cette technologie permettra à Tesla d’abaisser ses prix. Panasonic n’a pas donné d’information concernant le coût de fabrication...

