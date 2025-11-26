Matthieu Mellul, Joreca : "Les portails de petites annonces devront rester compétitifs"

Spécialisée dans la compilation de données économiques sur le marché des petites annonces, Joreca intervient comme conseiller stratégique auprès des acteurs, des groupes de distribution et des investisseurs. Son directeur, Matthieu Mellul, partage ses observations quant aux dernières actualités du secteur en Europe.

Matthieu Mellul, directeur général de Joreca. ©DR

Le Journal de l'Automobile : Quelle lecture peut‑on faire des récents grands mouvements observés dans le monde des infomédiaires ?

Matthieu Mellul : À l’image de ce que l’on observe en France, les derniers mois ont été marqués par de profonds mouvements capitalistiques dans l’univers des places de marché. Cela semble s’inscrire dans une logique de renforcement des positions des leaders. Les fonds d’investissement cherchent à soutenir leur capacité à monétiser au mieux leur audience et à étendre leurs services.

J.A. : Quelles transformations structurelles et servicielles vitales doivent opérer les portails de petites annonces ?

M.M. : Les portails de petites annonces vont devoir rester compétitifs sur plusieurs fronts : la donnée, le service et la valeur ajoutée. Côté vendeurs, il faudra jouer sur leur spécialisation technologique et leur savoir‑faire en matière de marketing pour apporter une réelle valeur ajoutée à des distributeurs de voitures d'occasion toujours plus exigeants. Côté acquéreurs, les nouveaux standards de personnalisation de l’expérience, de la recherche à la transaction, et le besoin croissant de fiabilité de l’information vont pousser les plateformes à s’adapter à des pratiques et attentes nouvelles.

J.A. : Dans quelle mesure l’argent va conditionner la durabilité des acteurs ?

M.M. : Les plateformes leaders bénéficient d’un effet d’échelle sur le trafic organique, les bases de données, la fidélisation des professionnels, notamment, et disposent d’une marge de manœuvre nettement supérieure. Ce qui renforce les barrières à l’entrée. Pour les nouveaux venus, la voie la plus réaliste pourrait alors être celle des niches de valeur ou bien celle des services complémentaires comme le financement, la logistique, la garantie, l’IA de pricing ou la qualité d’annonce. Ces segments sont moins consommateurs de capitaux car ils reposent sur la technologie plutôt que sur l’audience.

J.A. : La stratégie des constructeurs et des concessionnaires d’investir dans leur propre site impacte‑t‑elle la vie des plateformes ?

M.M. : Les constructeurs et groupes de distribution ont, en effet, progressivement investi dans leur propre plateforme digitale. Même si ces plateformes restent limitées par rapport aux plateformes métier, l’ampleur de leur offre a crû en moyenne de l’ordre de 12 % par rapport à l’année dernière, contre environ 5 % en moyenne pour les plateformes leaders. Au‑delà de cette croissance, cela permet à ces acteurs d’avoir une connaissance encore plus fine des canaux de distribution digitaux et renforce le dialogue avec les plateformes afin de rester au cœur des parcours d’achat.

J.A. : Comment les professionnels et particulièrement les membres du top 100 utilisent les infomédiaires ?

M.M. : Ce qu’on observe très clairement dans nos données, c’est une forte pénétration des infomédiaires dans les grands groupes de distribution. On voit que le top 3 des portails couvre quasiment l’ensemble du top 100 des distributeurs. Cela confirme qu’aujourd’hui, les grands comptes pratiquent une multipublication raisonnée, en cherchant à équilibrer visibilité et retour sur investissement. Dans les chiffres, cela se traduit par une hausse du nombre de professionnels actifs et des mouvements d’arbitrage entre plateformes beaucoup plus guidés par la donnée.