Logistique : Hiflow ajoute deux services pour se démarquer

Hiflow a annoncé le lancement de deux nouveaux services à destination de ses clients professionnels. Ceux-ci ont vocation à réduire davantage les délais logistiques. Les premiers résultats confirment l'intérêt du marché.

Hiflow compte aujourd’hui plus de 300 clients grands comptes actifs en France. ©Hiflow

Toujours plus vite. Ainsi pourrait-on résumer l'ambition de Hiflow avec les deux nouveautés à retrouver au catalogue du prestataire de services logistiques. Le 23 septembre 2025, l'entreprise a confirmé le lancement de Livraison Express et Restitution Intelligente auprès de ses clients professionnels.

Le premier des deux, Livraison Express, a été pensé pour répondre à des besoins de réactivité. Hiflow garantit désormais de pouvoir effectuer une livraison de véhicule à son destinataire final en moins de 24 heures après la commande du client.

Une prestation qui trouverait de l'intérêt auprès des loueurs courte durée pour acheminer un véhicule au domicile d'un consommateur. Ce qui n'est évidemment pas sans rappeler une initiative telle que celle de Carlili qui jouait les intermédiaires avec les sociétés de location et les convoyeurs ensuite.

"Depuis le lancement de cette offre en juin 2025, le volume de livraisons express a doublé et atteint aujourd’hui 10 %", annonce Hiflow dans sa communication. "Sur la seule période estivale, la croissance enregistrée sur ce segment a été de 44 %, illustrant la pertinence de la solution et l’appétence croissante des professionnels pour ce type de service", peut-on lire ensuite.

Optimisation des convoyeurs

Quant au service baptisé Restitution Intelligente, il entend apporter des solutions aux concessionnaires. La complexité et le coût de la restitution d’un véhicule étant les principales problématiques au terme d'un contrat de location, Hiflow a donc conçu une solution indiquant le parc le plus proche, permettant la transmission instantanée du procès-verbal et facilitant, en somme, l’ensemble de la gestion documentaire par ses convoyeurs certifiés.

Cette organisation permet une réduction des coûts directs de transport jusqu’à 29 % et fait baisser de 43 % en moyenne le nombre de kilomètres parcourus, selon les premières estimations de Hiflow qui s'appuient sur près de 4 000 commandes du service Restitution Intelligente contre près de 2 300 prestations classiques.

Dans un autre registre, Hiflow a lancé le déploiement d'un dispositif qui combine plus aisément les moyens de transport. Il a été imaginé pour réduire les émissions de carbone liées aux trajets des convoyeurs avant ou après leur mission. "Ces émissions représentaient jusqu’à 33 % du total des émissions de l’entreprise", explique-t-on chez la société parisienne. Concrètement, la supervision de leur déplacement va gagner en optimisation, notamment en planifiant des missions successives pour minimiser les allers-retours au point de départ. De quoi satisfaire aux préoccupations des responsables RSE.