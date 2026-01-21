SD Services a rejoint la division logistique automobile du Groupe Charles André

Publié le 21 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

En décembre 2025, le Groupe Charles André (GCA) a finalisé le rachat de SD Services. Cette acquisition stratégique doit permettre au logisticien de diversifier ses activités vers la conception, la fabrication et l’aménagement de véhicules utilitaires.

En décembre 2025, le Groupe Charles André (GCA) a officialisé le rachat de SD Services. ©GCA

Fondé en 1932, le Groupe Charles André (GCA) est un acteur spécialisé depuis plus de 90 ans dans le transport et la logistique en Europe. Il intervient sur toute la chaîne logistique dans des domaines tels que l’aéronautique, l’alimentaire, le BTP ou encore l’automobile. Sa division logistique automobile a par ailleurs réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros et emploie plus de 10 500 personnes dans pas moins de 15 pays. Dans le but d’élargir et de consolider son offre, GCA a annoncé, en décembre 2025, avoir racheté le groupe SD Services. Le Groupe Charles André acquiert les Transports Caillot Fort de plus de 35 ans d'expertise, SD Services est spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de solutions sur mesure d'aménagement de véhicules utilitaires pour les professionnels. La société compte 400 collaborateurs et dispose d’un réseau national de 18 agences couvrant l’ensemble du territoire ainsi que d’un site industriel implanté, depuis 2012, à Gevrey-Chambertin (21). "Je suis fière que les dirigeants de SD Services aient choisi de s'associer à GCA pour poursuivre le développement de leur entreprise", a réagi Delphine André, présidente-directrice générale de GCA. Qui poursuit : "Avec cette acquisition, GCA élargit son offre de prestation de services logistiques et industriels avec l’objectif constant d’apporter un service toujours plus complet à ses clients. SD Services pourra s’appuyer sur le réseau et le portefeuille clients de GCA pour développer son chiffre d’affaires et compter sur son savoir-faire en logistique de flux pour optimiser les solutions proposées. Ce rachat rejoint la division logistique automobile du groupe."

