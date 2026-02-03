CEVA Logistics élargit sa clientèle avec son premier Proximity Center aux portes de Paris

Le logisticien, propriété du groupe CMA CGM, a inauguré son premier Proximity Center à Gennevilliers (92), à proximité de Paris. Grâce à ce site de près de 3 000 m2, CEVA Logistics offrira à ses clients un éventail de services, comprenant entre autres la réception, le stockage, l’entretien et la remise en état des véhicules.

Après l'ouverture du site de Gennevilliers (92), d'autres Proximity Centers suivront à Lyon (69), au Mans (72), à Rennes (35), mais aussi à Milan (Italie) et à Cologne (Allemagne). ©CEVA Logistics

Avec un total d'un million de véhicules transportés en France, CEVA Logistics est aujourd’hui un acteur de premier plan de la logistique automobile. Devenue propriété du groupe CMA CGM, l’entreprise basée à Marseille (13) intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement des sites de production à la distribution de véhicules finis.

Afin de continuer à élargir son portefeuille de clients, CEVA Logistics a lancé 2024 son offre "Mobility & Fleet Management" dédiée aux constructeurs, aux loueurs ou de manière générale à tout opérateur de mobilité. Cette cellule propose une offre de services "tout inclus" pour la gestion des flottes des véhicules de fonction, des nouveaux modèles de démonstration ou encore des véhicules d’occasion.

Cette gamme de prestations inclut donc la collecte des véhicules, leur remise en état, l’entretien, le stockage temporaire, la préparation avant livraison et la remise directe au client final avec mise en main. Couplée à une application digitale, elle garantit une gestion et un suivi des véhicules à toutes les étapes du cycle de vie, simplifiant de fait l’expérience client.

Des "Proximity Center" en France et en Europe

En 2026, CEVA Logistics franchit une nouvelle étape avec l’inauguration de son tout premier Proximity Center à Gennevilliers (92), à proximité de Paris. "Nous avons choisi cet emplacement pour notre premier Proximity Center car il est facilement accessible et il est surtout situé à proximité immédiate d’un grand bassin de consommation", nous glisse Julien Vincensini, directeur mondial du réseau mobilité et des solutions de flottes chez CEVA Logistics.

Historiquement, ce site d’environ 3 000 m2 était dédié aux clients industriels du logisticien, notamment pour des activités de R&D. Désormais, il sera étendu à d’autres services comprenant la réception des véhicules, leur stockage temporaire, leur remise en état, mais aussi des prestations d’entretien et de services de conciergerie à la carte ainsi que la préparation des véhicules avant de programmer la livraison au client final.

Ce Proximity Center offre donc des délais d’opérations et de transferts réduits, ainsi qu’une optimisation des coûts de transport des derniers kilomètres. En complément peuvent venir s’ajouter des prestations de remarketing ou de préparation accélérées pour des véhicules destinées au leasing d’entreprise, au marché du véhicule d’occasion ou bien encore à la démonstration, à l’image des présentations presse ou d’événements de lancement de nouveaux modèles pour les marques automobiles.

"Sur ce site, nous disposons d’une centaine de places pour des véhicules dont le taux de rotation est beaucoup plus rapide que ce que l’on peut trouver sur des parcs industriels. En moyenne, un véhicule peut rester entre 20 et 45 jours sur un parc industriel alors que sur notre Proximity Center, le délai n’excèdera pas les 10 jours", souligne Julien Vincensini.

À la fin du processus, le destinataire du véhicule pourra bénéficier d’une remise en main propre sur place ou bien d’une livraison sur rendez-vous par porte-voitures ou jockey, voire d’une mise en main personnalisée, en fonction de la demande du client. Grâce à ce site, CEVA Logistics estime être en mesure de réaliser quelques milliers d’ordres de transport par an.

Mais le Proximity Center de Gennevilliers n’est que la première étape pour le logisticien. CEVA Logistics, qui s’appuie déjà sur une dizaine de centres de proximité chez des partenaires en région, prévoit déjà de renforcer son maillage avec l’implantation d’autres Proximité Centers en France et en Europe. Ainsi, l’ouverture de sites à Lyon (69), au Mans (72), à Rennes (35), mais aussi à Milan (Italie) et à Cologne (Allemagne) devrait intervenir au cours du premier semestre 2026.

"Nos clients attendent de nous une expérience de «consommateur» de haut niveau, en phase avec l’évolution des pratiques de mobilité et en accord avec les valeurs de leur marque et c’est ce que nous entendons proposer avec notre offre Mobility & Fleet Management. Les Proximity Centers que nous ouvrons aujourd’hui en France et prochainement dans d’autres pays européens vont participer à cette expérience de services améliorés demandée par nos clients", a réagi Sébastien Roger, directeur de la logistique des véhicules finis chez CEVA Logistics.