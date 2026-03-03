Fausto Scivoletto promu chez Ceva Logistics

Depuis près de deux ans, Fausto Scivoletto dirigeait les opérations de la division Mobility & Fleet Management Solutions pour Ceva Logistics en France. Le groupe vient d'étendre ses prérogatives pour en faire le directeur à l'échelle mondiale.

Le champ d'action de Fausto Scivoletto chez Ceva Logistics a pris une nouvelle dimension. Celui qui pilotait les activités de la division Mobility & Fleet Management Solutions en France s'est vu confier un périmètre étendu à l'échelle du monde entier, à compter de mars 2026.

Fondamentalement, son rôle reste de construire une offre de prestations en adéquation avec les attentes des acteurs de la mobilité. Pour mémoire, cette branche de Ceva Logistics s'adresse aux constructeurs, distributeurs et opérateurs de mobilité. Elle participe donc à l'efficience de la logistique des flottes et aux actions de remarketing des voitures d'occasion.

Fausto Scivoletto évolue maintenant depuis huit ans dans le groupe Ceva Logistics. Il y est arrivé quand l'entreprise se nommait encore Gefco. Il fut un temps le directeur de la stratégie et des grands comptes de Moveecar, entre autres postes à responsabilité qu'il a occupés.

En février dernier, Fausto Scivoletto inaugurait le premier Proximity Center de Ceva Logistics. Situé aux abords de Paris, il matérialise la stratégie menée par le groupe spécialisé dans la logistique automobile.