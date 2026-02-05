Hiflow tiré par la performance de ses filiales internationales

La société spécialisée dans le transport de véhicules a publié les grandes lignes de ses résultats 2025. Plus que l'année précédente, Hiflow a tiré la croissance de ses activités internationales. La multiplication des services s'avère aussi un levier puissant.

Hiflow présente des résultats positifs au titre de l'année 2025. ©Hiflow

Heureusement que la diversification avait été initiée. Voilà ce qu'on peut dire à la lecture des données consolidées de 2025 publiées par Hiflow, le 5 février 2026. La société spécialisée dans le transport logistique et le convoyage de véhicules est parvenue à poursuivre son élan de croissance grâce à l'apport des activités réalisées à l'étranger.

Sans communiquer le montant du chiffre d'affaires, Hiflow rapporte une croissance globale de 12 % qu'elle doit largement au bond de 91 % sur un an de la branche internationale. "Cela commence par l'Espagne qui a tout simplement doublé son volume d'affaires, rapporte Laura Peterschmitt, directrice générale du groupe français. Mais l'Italie et la Belgique nous ont aussi tirés vers le haut".

L'exercice a été plus délicat en France pour l'éditeur de la plateforme de commande de transport. Le vaisseau amiral a tangué sous l'effet de la houle qui balaye le marché automobile hexagonal. Hiflow évoque sobrement "une dynamique de croissance plus modérée" dans sa communication.

Entre les lignes, il faut lire que l'effondrement des volumes de voitures neuves à livrer ainsi que la prolongation des contrats de location par les gestionnaires de flotte ont dégradé l'environnement d'affaires de Hiflow. Et Laura Peterschmitt de vouloir souligner cependant une "maîtrise des fondamentaux" et une capacité "à faire preuve de résilience", en attendant un rebond du marché qui tarde à se déclencher.

Un nouveau service d'optimisation de la restitution

La directrice générale salue par ailleurs la performance des services. Là aussi, la diversification a contribué au résultat. Par rapport à l'année 2024, celui dédié au déplacement de voitures électriques a terminé en croissance de 90 %, quand le service de livraison garantie en 24h a généré 80 % de revenus supplémentaires.

Cette stratégie va être maintenue. Et Hiflow va plus précisément l'appliquer au champ de la fin des contrats de location. En effet, d'ici quelques jours, la société lancera un service baptisé Restitution intelligente pour fluidifier le parcours des véhicules à leur retour de location longue durée.

Comment cela fonctionne ? Les équipes de la plateforme se rapprochent de celles des leasers pour cartographier et qualifier tous les centres logistiques avec lesquels des accords ont été passés. Alors, à chaque restitution, Hiflow prendra la décision la plus pertinente en fonction des paramètres. Le tout dans le but de raccourcir tous les délais et d'économiser des déplacements ultérieurs.

Laura Peterschmitt y voit l'opportunité de renforcer la présence de la société sur le segment des voitures d'occasion en répondant à l'une des problématiques initiales du circuit de remarketing. Une démarche qui a même une chance d'aller plus loin. De l'aveu de la directrice générale : "Les clients demandent si la prestation de gestion de la restitution ne peut pas se compléter d'une pré-inspection pour leur permettre d'anticiper les travaux de remise en état". De fait, des réflexions sont en cours chez Hiflow.