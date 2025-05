Hiflow, le nouvel allié logistique de Drivalia

Le groupe Crédit Agricole continue à déployer les services de Hiflow au sein de ses différentes entités de location. C’est à présent au tour de Drivalia France de bénéficier de services de convoyage sur mesure.

Drivalia noue un partenariat avec Hiflow pour optimiser la logistique de ses véhicules. ©Adobe Stock - OceanProd

A l’instar d’Agilauto il y a quelques semaines, Drivalia France officialise un partenariat avec Hiflow dans le domaine de la logistique et du convoyage. Une annonce logique dans la mesure où ces entreprises sont toutes détenues par le groupe Crédit Agricole.

Hiflow, qui se présente comme le n°1 de son secteur en France avec 1 000 véhicules livrés par jour, a pour mission d’optimiser les délais de livraison pour le compte de Drivalia. Le loueur courte et moyenne durées est fort de 100 agences de location dans l'hexagone, avec un besoin permanent d’équilibre des flottes locales et de maximisation de leur taux d’utilisation.

Réduction des délais de convoyage

Grâce à la plateforme d’Hiflow, Drivalia bénéficie d’un réseau de convoyeurs professionnels certifiés permettant des "livraisons plus rapides et plus économiques" partout sur le territoire. Les véhicules convoyés sont aussi bien des utilitaires que des voitures particulières ou des minibus.

Le partenariat s’accompagne de services spécifiques. Hiflow met notamment à disposition une équipe dédiée. Vient s’ajouter une sensibilisation des convoyeurs aux consignes spécifiques de Drivalia et une fonctionnalité de gestion en lot pour réduire la charge administrative et optimiser la planification des trajets.

"Notre défi est de permettre à nos clients d’avoir toujours un véhicule disponible au plus près de leurs besoins. Cela nous demande un contrôle précis de notre flotte à travers la France. Grâce à Hiflow, nous avons pu réduire le délai des convoyages et augmenter significativement nos parts de marché", apprécie Jean-Luc Mas, le directeur général de Drivalia France.

Offre VIP

Le dirigeant avance également que ce partenariat ouvre des "perspectives intéressantes" pour le développement de livraisons directes aux clients BtoB. Il est question d’une offre VIP qui permet de livrer un véhicule rapidement, "parfois en dernière minute" indiquent Hiflow et Drivalia.