Agilauto et Hiflow s’associent pour la livraison de véhicules en location longue durée

Le loueur longue durée du Crédit Agricole s’associe à Hiflow pour lancer un service de livraison de véhicules personnalisé. Les clients d’Agilauto pourront donc désormais bénéficier d’une livraison flexible à l’adresse de leur choix, avec en plus la possibilité d’avoir une prise en main sur mesure de leur nouveau véhicule.

Avec ce service de livraison opéré par Hiflow, Agilauto garantit à ses clients la réception de leur nouveau véhicule dans toute la France en moins de 48 heures. ©Hiflow

Agilauto et Hiflow annoncent la signature d’un partenariat visant à faciliter la livraison des véhicules en leasing. Une collaboration qui s’inscrit dans la continuité de l’entrée de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) en 2023 au capital d’Hiflow, et qui vise donc à renforcer les synergies entre les deux entreprises.

En s’associant à Hiflow, Agilauto opère ainsi à une montée en gamme de son offre de location longue durée (LLD). Les clients du loueur du Crédit Agricole peuvent en effet désormais bénéficier d’un service clé de livraison flexible, directement à l’adresse de leur choix et opéré par le prestataire de convoyage, comprenant également une mise en main personnalisée de leur nouveau véhicule.

"Nous sommes ravis d’annoncer ce lancement avec Agilauto, partenaire de confiance. Notre intégration dans l’écosystème Crédit Agricole Personal Finance & Mobility se concrétise un peu plus et nous permet de confirmer notre mission de rendre la mobilité accessible à tous facilement et rapidement. Nous continuons ainsi de poursuivre notre accompagnement auprès des grands acteurs de l’automobile dans leur transition vers une mobilité plus durable", déclare Laura Peterschmitt, directrice générale adjointe d’Hiflow.

Une livraison dans toute la France en moins de 48 heures

Grâce à son réseau de 10 000 chauffeurs professionnels répartis sur toute la France, Hiflow garantit alors aux clients d’Agilauto une livraison de leur véhicule dans un délai de 48 heures maximum. "Nous avons pour volonté commune avec Agilauto de rendre ce service accessible à tous. Nous ne souhaitons pas laisser pour compte ceux qui se trouvent sur des territoires plus isolés, avec des difficultés pour se rendre chez leur concessionnaire par leurs propres moyens. Nous pouvons pour cela compter sur nos 10 000 chauffeurs partenaires, qui s’engagent à livrer le véhicule dans toute la France dans un délai de 48 heures", souligne Laura Peterschmitt.

Intégré dans le contrat de LLD, ce service inclut donc deux formules, allant de la livraison seule dans un rayon de 100 km, à une prise en main personnalisée du véhicule. Un chauffeur professionnel certifié par Hiflow prend alors en charge la voiture et la livre directement à l’adresse choisie par le client dans des créneaux horaires flexibles. Grâce à un suivi en temps réel par SMS, le propriétaire du véhicule peut en plus être informé de chaque étape de la livraison.

Ajoutée au pack de livraison classique, la formule de livraison avec mise en main permet également aux clients de bénéficier d’une démonstration détaillée intérieure et extérieure du véhicule, effectuée par le chauffeur. "Cette offre digitalisée et personnalisée inclut la livraison mais aussi la prise en main de la voiture, pour que le client d’Agilauto puisse découvrir son nouveau véhicule, et ce pendant 30 à 40 minutes", précise la directrice générale adjointe d’Hiflow.

Un atout particulièrement utile pour les véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent parfois une familiarisation avec leurs technologies embarquées, à l’image de la recharge ou des différents modes de conduite. "Au fil du temps, nous constatons que les véhicules deviennent de plus en plus compliqués à utiliser. Les clients d’Agilauto ont donc aujourd’hui vraiment besoin d’être accompagnés à ce changement technologique, et cet accompagnement doit commencer dès la livraison du véhicule", glisse Julien Garnier, responsable des opérations d'Agilauto.

Qui poursuit : "Avant la signature de ce partenariat, nous faisions déjà appel à Hiflow pour la livraison de véhicules, mais sur des volumes nettement plus faibles. Cette collaboration plus étroite va désormais nous permettre de développer de nouveaux services, à l’image de la gestion de la maintenance. Ainsi, nous proposons également une option supplémentaire permettant à Hiflow de venir récupérer le véhicule du client, pour l’emmener en révision dans un garage, sans que le client ne soit obligé de se soucier de l’entretien."