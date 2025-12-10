Menu
Le stock de véhicules d'occasion reste conséquent chez les professionnels

Publié le 10 décembre 2025

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Au terme d'un mois de novembre 2025 compliqué sur le plan commercial, le stock de voitures d'occasion chez les professionnels n'a pas dégonflé, d'après les données compilées par Autobiz. Concrètement, il est remonté de 0,7 %, à 418 000 unités.
stocks voitures d'occasion Autobiz
Quelque 418 000 voitures d'occasion de moins de sept ans composaient les stocks des professionnels à fin novembre 2025. ©Le Journal de l'Automobile

La cure d'amaigrissement n'a pas fonctionné. Le nombre de voitures d'occasion âgées de moins de sept ans présentes en point de vente a même eu tendance à remonter. Selon les données compilées par Autobiz dans son étude mensuelle, 418 000 unités occupaient les parcs, à la fin du mois de novembre 2025, soit 0,7 % de plus qu'en octobre.

 

La dynamique commerciale sur le segment des voitures de moins de sept ans, rapportée par AAA Data, n'a pas aidé à faire baisser le niveau. De fait, à l'entame du dernier épisode de l'année 2025, les professionnels restent en ligne avec le niveau de stock globalement observé depuis le printemps.

 

Un mois de novembre 2025 en net décrochage pour le véhicule d'occasion

 

En effet, depuis le mois de mars, les enseignes comptent en moyenne 422 580 voitures d'occasion de moins de sept ans dans leur réserve. À l'échelle des onze premiers mois, cette moyenne s'élève à 427 443 unités, du fait d'un résidu de voitures d'occasion, issu de restitutions de fin d'année 2024.

 

218 euros d'écart moyen

 

La liquidité du stock se détériore forcément un peu par rapport à octobre. Cependant, estimée à 2,1 mois, elle reste bien meilleure qu'au cours des années précédentes. En novembre 2023 et 2024, elle était respectivement de 3,2 et 2,4 mois.

 

En se fondant sur son système de cotation des voitures d'occasion, Autobiz pointe que l'écart moyen entre les nouveaux prix affichés et la valeur de marché s'établit à -218 euros. "Cette valeur confirme la tendance observée tout au long de 2025, avec un écart moyen de -220 euros sur l'année, contre -366 euros en 2024", peut-on lire dans la note de synthèse.

