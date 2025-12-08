Les distributeurs de voitures d'occasion sont dans le dur en 2025

Les reventes de voitures d'occasion sont en berne dans les boutiques tricolores. Et à la lecture des statistiques de AAA Data, cette synthèse aurait tout d'un doux euphémisme. La société d'analyse rapporte une chute de 11,5 % des transactions à fin novembre 2025, à 2,026 millions de transactions, alors que le marché français des voitures d'occasion a tendance à stagner depuis le début de l'année, à 2,737 millions d'échanges (+0,4 %).

Il n'y a pas une catégorie d'âge qui soit en croissance dans les points de vente. Après onze mois, le déficit est surtout creusé par les tranches supérieures, dont celle des VO de 11-15 ans (-23,3 %, à 222 540 unités) et celle des 16 ans et plus (-14,9 %, à 275 390 unités).

Le décevant mois de novembre n'a rien arrangé à la situation 2025. Les distributeurs ont sorti 167 375 voitures d'occasion au cours de la période, soit une chute de 11,4 % en un an. Si la perte a été limitée sur la tranche d'âge des moins d'un an (-4,7 %, à près de 17 270 unités), la baisse de rythme sur les autres tranches a lourdement sanctionné les enseignes. AAA Data rapporte -13 % sur les VO de 1-2 ans, par exemple.

Le CtoC agite les compteurs

Dans ce contexte, la part de marché du canal BtoC est retombée à 41 % depuis le début de l'exercice. Les Français font toujours plus de commerce entre eux. Entre janvier et novembre 2025, quelque 2,737 millions de transactions de gré à gré ont été comptabilisées, soit 55,3 % de tous les mouvements enregistrés. Par rapport à l'année dernière, le volume a surtout gonflé de 13,2 %.

Sur ce canal, toutes les tranches d'âge ont profité de la dynamique, à l'exception de celle des 2-5 ans (-4,3 %, à 192 255 unités). Certes, les exemplaires les plus âgés continuent à gagner en poids dans les ventes (+17,4 %, à 1,207 million d'échanges), mais le bilan montre également une explosion du marché des voitures d'occasion de 1-2 ans, dont près de 31 300 unités ont changé de propriétaire depuis janvier (+51,5 %).

Pour rappel, le marché français de la revente pointe à plus de 4,944 millions de transactions après onze mois d'activité (+0,4 %). Les particuliers ont acheté 4,763 millions de ces voitures d'occasion, soit un total en progression de 1,2 % sur un an. Par ailleurs, 181 000 VO ont été commercialisés en BtoB. Ce canal a fondu de 17,3 % par rapport à l'an passé.