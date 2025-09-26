Le Cecra et l'AME fusionnent pour peser dans les décisions de l'Union européenne

Le 24 septembre 2025, à Budapest, en Hongrie, les membres du Cecra ont voté en assemblée générale le top départ de la fusion avec Automotive Mobility Europe (AME). Sous la bannière de l’AME, l’organisme devient l’instance représentative officielle du secteur des services de l’automobile à Bruxelles.

Le Cecra et l'AME fusionnent. ©AME

S’unir pour avoir plus de poids en Europe. Les deux principales organisations professionnelles du Vieux Continent se regroupent officiellement. En effet, les membres du Cecra, réunis en Assemblée générale à Budapest en Hongrie, ont adopté à l’unanimité le début du processus de fusion avec l’Automotive Mobility Europe (AME). Cette nouvelle association devient donc officiellement l’instance représentative du secteur des services de l’automobile à Bruxelles.



Pour rappel, l’AME compte huit associations et a vu le jour en 2025. Elle est présidée par Xavier Horent, délégué général de Mobilians et Jürgen Hasler, délégué général de la Fédération allemande des commerçants et réparateurs de véhicules motorisés (ZDK). Elle annonce également préparer la fusion. De son côté, la Cecra a été fondée par la France et l’Allemagne et est présidée par Peter Daeninck.

Peser dans les décisions européennes

L’AME est aujourd’hui accréditée par le registre de transparence de la Commission européenne. La nouvelle association aura désormais davantage de poids pour représenter l'intérêt du secteur. "Alors que la filière automobile connaît des transformations inédites, et dans un contexte où le marché automobile devient de plus en plus complexe, les entreprises des services de l'automobile et des mobilités ont plus que jamais besoin d'une représentation unie et forte et d'une mobilisation collective des professionnels", explique Mobilians dans son communiqué.

Avec l’intégration du Cecra, cette nouvelle association est dorénavant présente dans l’ensemble des pays européens. Elle se donne pour objectif de dialoguer avec les décideurs européens, mais aussi les constructeurs, les équipementiers, les associations de consommateurs ou encore les associations environnementales. Pour rappel, huit membres fondateurs d'Automotive Mobility Europe sont AKL (Finlande), Aran (Portugal), AutoBranchen Danmark (Danemark), Bovag (Pays-Bas), Ganvam (Espagne), Mobilians (France), Traxio (Belgique), ZDK (Allemagne).