Menu
fermer
S'abonner
Services

Le Cecra et l'AME fusionnent pour peser dans les décisions de l'Union européenne

Publié le 26 septembre 2025

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Le 24 septembre 2025, à Budapest, en Hongrie, les membres du Cecra ont voté en assemblée générale le top départ de la fusion avec Automotive Mobility Europe (AME). Sous la bannière de l’AME, l’organisme devient l’instance représentative officielle du secteur des services de l’automobile à Bruxelles. 
Cecra AME
Le Cecra et l'AME fusionnent. ©AME

S’unir pour avoir plus de poids en Europe. Les deux principales organisations professionnelles du Vieux Continent se regroupent officiellement. En effet, les membres du Cecra, réunis en Assemblée générale à Budapest en Hongrie, ont adopté à l’unanimité le début du processus de fusion avec l’Automotive Mobility Europe (AME). Cette nouvelle association devient donc officiellement l’instance représentative du secteur des services de l’automobile à Bruxelles. 


Pour rappel, l’AME compte huit associations et a vu le jour en 2025. Elle est présidée par Xavier Horent, délégué général de Mobilians et Jürgen Hasler, délégué général de la Fédération allemande des commerçants et réparateurs de véhicules motorisés (ZDK). Elle annonce également préparer la fusion. De son côté, la Cecra a été fondée par la France et l’Allemagne et est présidée par Peter Daeninck. 

 

 

Peser dans les décisions européennes

 

L’AME est aujourd’hui accréditée par le registre de transparence de la Commission européenne. La nouvelle association aura désormais davantage de poids pour représenter l'intérêt du secteur. "Alors que la filière automobile connaît des transformations inédites, et dans un contexte où le marché automobile devient de plus en plus complexe, les entreprises des services de l'automobile et des mobilités ont plus que jamais besoin d'une représentation unie et forte et d'une mobilisation collective des professionnels", explique Mobilians dans son communiqué.

 

Vers un rapprochement entre le Cecra et l'AME

 

Avec l’intégration du Cecra, cette nouvelle association est dorénavant présente dans l’ensemble des pays européens. Elle se donne pour objectif de dialoguer avec les décideurs européens, mais aussi les constructeurs, les équipementiers, les associations de consommateurs ou encore les associations environnementales. Pour rappel, huit membres fondateurs d'Automotive Mobility Europe sont AKL (Finlande), Aran (Portugal), AutoBranchen Danmark (Danemark), Bovag (Pays-Bas), Ganvam (Espagne), Mobilians (France), Traxio (Belgique), ZDK (Allemagne).

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Automobile européenne : un paquet commun sur le CO₂ et le verdissement des flottes d’ici fin 2025 ?

Automobile européenne : un paquet commun sur le CO₂ et le verdissement des flottes d’ici fin 2025 ?

Le marché européen toujours bien orienté en août 2025

Le marché européen toujours bien orienté en août 2025

Les constructeurs chinois performent sur les hybrides rechargeables

Les constructeurs chinois performent sur les hybrides rechargeables

Le Volkswagen T-Roc et la Dacia Sandero au coude à coude pour dominer l'Europe en août 2025

Le Volkswagen T-Roc et la Dacia Sandero au coude à coude pour dominer l'Europe en août 2025

Mobilians entre au capital de Diago, une première pour l’organisation professionnelle

Mobilians entre au capital de Diago, une première pour l’organisation professionnelle

Alerte rouge pour la batterie européenne

Alerte rouge pour la batterie européenne

Laisser un commentaire

cross-circle