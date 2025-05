EMVO 2025 : Steer AI, le nouveau venu de l'inspection automatisée

Lancée en 2022, Steer AI se place sur le marché naissant de l'inspection automatisée des véhicules d’occasion. Pour accroître son rayonnement auprès des distributeurs, l'entreprise française comptera parmi les exposants aux EMVO 2025.

En toute logique, Steer AI a choisi de démarcher les distributeurs pour se déployer plus rapidement et de manière plus intégrée aux DMS. ©AdobeStock

Le 21 mai 2025, Steer AI s'inscrira sur la liste des nouveaux venus aux Etats-Majors du VO (EMVO). L'entreprise française fondée en 2022 y a vu l'opportunité de venir présenter son service d'inspection et d'estimation de la valeur d'un véhicule d'occasion à reprendre. Une solution digitale qui, comme le nom de la société le laisse deviner, repose sur l'emploi d'intelligence artificielle.

Le fondateur de la société, Ayoub Hamdi, un ingénieur passé par le groupe Renault entre autres, explique que son projet est né d'une volonté de simplifier cette étape. Ce qui améliorera l'expérience des clients en plus d'optimiser le temps précieux des distributeurs. Un argumentaire en définitif assez proche de celui des compétiteurs sur ce segment de l'inspection intelligente.

Technologie et efficacité

En termes d’utilisation, Steer AI a fait le choix technique d'un boitier. Après l'avoir branché au port OBD2, celui-ci servira d'interface entre le véhicule et la plateforme SaaS de Steer AI. Le boitier collecte des données pour effectuer un diagnostic dans un environnement sécurisé où l'intelligence artificielle interprète les informations. Cela permet ainsi une analyse approfondie de l'état du véhicule sans aucune autre intervention manuelle. Enfin presque.

Pour la bonne réalisation du procédé, il est demandé à l’automobiliste, une fois le boitier inséré, de conduire, et plus précisément d’accélérer, freiner et opérer un demi-tour. C’est ensuite que vient la délivrance du diagnostic, avec une marge d’erreur de 5 %. Le tout, dans un gain de temps considérable. "Selon nos recherches, le temps d’inspection est divisé par 5. Il passe à 15 minutes en moyenne", souligne Ayoub Hamdi.

Cette solution est doublée d'une interface de détection des dommages sur la carrosserie. Une fois le tour de caisse réalisé, toutes les données sont combinées pour définir un profil propre au véhicule à reprendre. Steer AI prend alors en considération les tendances de marché des voitures d'occasion pour déterminer une valeur de reprise idéale en fonction du potentiel commercial en aval.

Un service taillé pour les concessionnaires

La stratégie de positionnement de Steer AI est "délibérément centrée sur le maillon concessionnaire de la chaîne de valeur automobile" explique encore le fondateur. Les raisons de ce choix sont multiples, et avant tout stratégiques.

En travaillant avec les concessionnaires, Steer AI veut s'assurer un déploiement plus large en peu de temps et maximiser l’impact immédiat de la solution. De plus, cette approche encourage la proximité entre l'automobiliste et le distributeur.

Il y a par ailleurs un enjeu d'implémentation. En effet, Steer AI a œuvré pour communiquer avec les systèmes DMS existants en points de vente. Pour ce faire, l’entreprise a développé des connecteurs spécifiques pour les principaux outils informatiques du marché, permettant des échanges de données en temps réel. Une "couche de traduction sémantique assure également la compatibilité avec différents formats de données et taxonomies utilisés par les systèmes hérités” précise le dirigeant de Steer AI.

Enfin, une synchronisation différentielle et une interface utilisateur unifiée permettent aux clients d’en utiliser les fonctionnalités sans compromis pour leur organisation interne.

Un modèle économique autour du SaaS

Côté tarif et modèle économique, Steer AI s’appuie donc sur une approche SaaS avec frais d’activation initiaux. Après un premier règlement de 2 500 euros pour couvrir la configuration du système, la création des passerelles et la formation du personnel, l'utilisateur payera un abonnement mensuel. La tarification commence à 299 euros pour les petites concessions et "évolue selon le volume de véhicules à traiter avec des paliers adaptés au groupes multisites", détaille Ayoub Hadmi.

Le matériel est en service supervisé. Concrètement, cela signifie que les modules sont fournis sous forme de service, sans achat direct, avec maintenance incluse dans l’abonnement. Des options de facturation calculées sur les résultats (revenu incrémental généré) sont également proposées par la société. Celles-ci concernent les groupes plus importants, avec une structure de partage de la valeur créée.

Ayant déjà une certaine expérience dans le domaine de l’IA, le dirigeant de l’entreprise n’en est pas à son coup d’essai. Il croit en la plus-value et l’efficacité de son dispositif. Ayoub Hadmi souhaite donc accélérer dans les mois à venir. "Une levée de fond est en cours. Elle servira à améliorer les logiciels", révèle-t-il. Comment pourrait-il en être autrement après les annonces de la concurrence directe.

En prémices de ces mouvements, "un nouveau site internet sera lancé mi-mai", ajoute-t-il, afin d’améliorer la vitrine en ligne de Steer AI. Un calendrier idéal pour celui qui cherchera à se mettre en lumière au salon annuel des acteurs de marché des véhicules d'occasion.