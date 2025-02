Au terme de neuf mois de travail, la société lyonnaise officialise le lancement de Lucius AI. Il s'agit pour Trustoo d'ouvrir son activité au service d'inspection automatisée des voitures en flotte et d'occasion.

En prévision du lancement au printemps de Lucius AI, Trustoo a mis en ligne le site internet. ©Trustoo

Nulle raison de passer à côté de ce nouveau relais de croissance. Trustoo a annoncé le lancement commercial de Lucius AI, signant son arrivée sur le marché naissant de l'inspection automatisée. L'outil digital doté d'intelligence artificielle est destiné aux gestionnaires de flotte et aux revendeurs de voitures d'occasion.

Le projet aura pris autour de neuf mois pour se concrétiser, et ce, grâce à la grande quantité d'informations emmagasinées par Trustoo au fil des ans. Il en résulte une application mobile qui guide l'utilisateur dans son tour de caisse. Sur la base du film réalisé, Lucius AI détecte les principaux défauts de carrosserie du véhicule, édite un état des lieux complet et en tire des photographies qui pourront servir à la recommercialisation de celui-ci.

Le système a vocation à donner une estimation globale de la valeur du véhicule en prenant en considération le montant des réparations. Trustoo n'exclut pas de créer des passerelles vers des bases de données de référence pour mieux chiffrer les frais. "Nous pouvons aussi intégrer une grille tarifaire déterminée par le client pour automatiser le calcul", complète Maxence Ghintran, cofondateur de Trustoo.

Transparence à la revente

Dans la logique de la société lyonnaise, la contribution humaine reste forte. L'outil d'inspection automatisée tend à aider à gagner en rapidité et en coût opérationnel pour le gestionnaire de flotte ou le revendeur de voitures d'occasion. Cependant, les véritables inspecteurs continueront d'intervenir, mais davantage sur des dossiers plus complexes.

"Lucius AI est un produit périphérique. Il a été financé sur nos fonds propres et nous ne dépendrons pas financièrement de son succès commercial, puisque le cœur de métier de Trustoo reste de missionner des inspecteurs qualifiés", abonde Maxence Ghintran. Le modèle économique proposera de souscrire un abonnement défini selon le contexte ou de facturer à l'utilisation.

En vérité, si le service Trustoo sert les intérêts des acheteurs de voitures d'occasion (particuliers ou professionnels) qui veulent se rassurer avant de transférer les fonds, Lucius AI accompagne plutôt le vendeur. L'application apporte de la transparence. D'ailleurs, elle est dotée d'un moyen d'identifier les véhicules afin d'éviter les fraudes. Elle devrait donc tout autant trouver de l'intérêt chez les particuliers s'apprêtant à publier une offre sur un site de petites annonces.

Après sa création en 2018, Trustoo a connu une accélération au lendemain de la crise sanitaire et des changements d'habitudes dans l'automobile. La cellule Trustoo for Business a ensuite donné de l'ampleur au service. À la faveur de contrats de sous-traitance pour des sociétés d'inspection plus établies, l'entreprise lyonnaise a pour ambition de dépasser les 100 000 interventions en 2025, tous types de clients confondus, soit 15 000 de plus que l'an passé.