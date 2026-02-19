D'Ieteren rejoint l'aventure Moove Lab

Publié le 19 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le groupe belge s'est engagé aux côtés de Mobilians et de Via ID pour devenir partenaire du Moove Lab. Déjà impliqué dans le développement des start-up dans son pays, D'Ieteren s'octroie alors une place de choix pour détecter des innovations tricolores.

Le groupe D'Ieteren va permettre aux start-up du Moove Lab de profiter de son envergure internationale. ©D'Ieteren Group

Le Moove Lab compte un nouveau partenaire. La structure cofondée par Mobilians et Via ID accueille D’Ieteren, le groupe familial belge spécialisé dans la distribution automobile et les services associés. Une annonce de poids alors que s'ouvre la quinzième promotion de l'incubateur installé à Station F. D'Ieteren s'ajoute ainsi à une équipe composée entre autres de BMW Group France, BCA Expertise, Bessé, ou encore NextMove, l'ANFA, l'Opco Mobilités, Opteven et Roole. Impliqué de longue date dans l'accompagnement des start-up en Belgique avec des moyens en propre, le groupe pourra alors entrer au contact des entreprises innovantes tricolores. Notons que, depuis 2017, plus de 135 start-up de la mobilité et de l’autotech ont été accélérées par le programme. La force du réseau D'Ieteren pour les entrepreneurs En retour, en rejoignant le réseau de partenaires, D’Ieteren mettra à la disposition des start-up du Moove Lab son ancrage européen, son savoir-faire opérationnel, ainsi que son écosystème intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité. Il sera également question de créer des passerelles concrètes entre les filiales du groupe belge et les entreprises innovantes. Le Grand Prix ACF veut remettre l'Europe dans la course à l'innovation Pour mémoire, le groupe D'Ieteren est composé de plusieurs entités, dont D'Ieteren Automotive. Celle-ci intervient dans l'importation et la commercialisation de véhicules sur le territoire belge, en particulier des marques de Volkswagen Group. Les start-up que le groupe a créées ou hébergées se sont concentrées sur la mobilité partagée, l'énergie, les solutions digitales, les services aux entreprises ou encore les plateformes de gestion de mobilité.

