L’électrique atteint un nouveau sommet en BtoB

En octobre 2025, les livraisons de voitures électriques ont bondi de 66,4 % sur les canaux BtoB, pour atteindre 11 865 unités. Du jamais vu ! Avec 2 617 immatriculations recensées, Renault domine très largement le marché des flottes, portée par les très bonnes performances du Scenic E-Tech et de la R5.

En octobre 2025, Renault est de loin la marque qui commercialise le plus de modèles 100 % électriques sur le marché BtoB. ©Renault

C’est un mois historique pour l’électrique sur le marché des flottes. Car en octobre 2025, ce sont en effet un total de 11 865 voitures électriques qui ont été immatriculées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations). Du jamais vu ! Le record du mois de septembre 2025 (9 692 ex.) est donc pulvérisé et la barre des 10 000 exemplaires est pour la première fois franchie.

Cette performance historique se traduit par une hausse de 66,4 % des livraisons de modèles électriques en l’espace d’un an, et par une part de marché de 28,6 % sur ce seul mois de l’année. Autrement dit, en octobre 2025, plus d’une voiture particulière sur quatre vendue chez les flottes est une électrique.

Au cumul depuis janvier 2025, les mises à la route de voitures électriques ont grimpé de 48,9 %, pour atteindre 81 561 exemplaires écoulés. L’électrique affiche ainsi une part de marché de 21,7 % sur les dix premiers mois de l’année. Par ailleurs, si les mois de novembre et de décembre 2025 conservent des volumes similaires à ceux observés ces derniers mois, le cap des 100 000 voitures à batterie immatriculées en BtoB pourrait être atteint dès cette année.

La domination de Renault

En octobre 2025, Renault est incontestablement le champion de l’électrique chez les flottes, loin devant Peugeot (1 100 exemplaires) et BMW (909 ex.). Avec un total de 2 617 immatriculations de modèles à batterie, le constructeur français a donc livré bien plus de voitures que ses deux premiers concurrents réunis. Deux des modèles de la marque au losange se retrouvent logiquement en tête des meilleures ventes électriques en BtoB.

Sur la première marche du podium arrive d’abord le Renault Scenic E-Tech, qui comptabilise à lui seul 1 092 mises à la route sur ce dixième mois de l’année 2025, soit presque autant que Peugeot. Le SUV au losange termine également à la première place des ventes de voitures électriques depuis le début de l’année, avec un total de 6 833 exemplaires écoulés.

En deuxième position, il y a donc la Renault 5 E-Tech qui, grâce à ses 915 unités vendues, parvient à devancer la Tesla Model Y (3e ; 566 ex.) En revanche, au cumul depuis janvier 2025, c’est bien la voiture américaine qui se place devant, avec un total de 6 176 exemplaires écoulés, contre 4 216 pour la R5 E-Tech.

Il faut ensuite attendre la sixième place du classement pour retrouver un modèle de chez Renault. Avec 479 unités enregistrées au mois de septembre 2025, la Megane E-Tech se classe donc juste derrière les Cupra Born (4e ; 491 ex.) et Citroën ë-C3 (5e ; 490 ex.). Au total, en 2025, Renault a ainsi livré 14 437 modèles 100 % électriques sur le marché des flottes, soit bien plus que Peugeot (2e ; 8 114 ex.) et Tesla (3e ; 8 009 ex.).

La chute de Peugeot, Opel et DS

Si Peugeot termine à la deuxième place des meilleures ventes électriques en BtoB, la marque au lion reste, comme évoqué précédemment, très loin derrière son plus grand rival, Renault. Et pour cause, seuls deux modèles du constructeur sont présents dans le top 20 au mois d’octobre 2025.

Habituée des premières places, la Peugeot e-208 se trouve reléguée au neuvième rang (406 ex.), derrière le Skoda Elroq (7e ; 469 ex.) et le BMW iX1 (8e ; 461). Avec 218 unités livrées, le Peugeot e-2008 termine quant à lui à la treizième place, se plaçant derrière les Volkswagen ID.4 (10e ; 347 ex.), BMW iX2 (11e ; 347 ex.) et Skyworth Model K (11e ; 240 ex.). Vous l’aurez ainsi remarqué, le Peugeot e-3008 est absent du top 20 des meilleures ventes électriques chez les flottes en octobre 2025 !

Malgré le renfort du nouveau CLA, Mercedes-Benz quitte le top 10 des marques vendant le plus de modèles électriques en BtoB. Avec à peine 460 livraisons en octobre 2025, le constructeur à l’étoile termine en effet à une décevante onzième place, juste derrière Mini (10e ; 475 ex.).

Autre fait marquant, DS n’a immatriculé que six voitures électriques (deux DS3 Crossback et quatre DS N°4 restylée) chez les flottes sur ce dixième mois de l’année, dont aucun DS N° 8. Le constat est encore pire chez Opel qui, malgré la présence de sept modèles 100 % électriques dans sa gamme, n’a écoulé que 25 exemplaires en BtoB en octobre 2025.

Top 10 des ventes électriques en BtoB par marque en octobre 2025

Marques Volumes 1 Renault 2 617 2 Peugeot 1 100 3 BMW 909 4 Audi 894 5 Skoda 754 6 Volkswagen 740 7 Citroën 629 8 Tesla 612 9 Cupra 555 10 Mini 475

Top 10 des ventes électriques en BtoB par marque sur les dix premiers mois de 2025

Marques Volumes 1 Renault 14 437 2 Peugeot 8 114 3 Tesla 8 009 4 Audi 6 887 5 BMW 5 948 6 Volkswagen 4 941 7 Skoda 4 331 8 Citroën 3 753 9 Mini 2 916 10 Cupra 2 677

Top 20 des ventes de modèles électriques en BtoB en octobre 2025

Marques Modèles Volumes 1 Renault Scenic E-Tech 1 092 2 Renault 5 E-Tech 915 3 Tesla Model Y 566 4 Cupra Born 491 5 Citroën ë-C3 490 6 Renault Megane E-Tech 479 7 Skoda Elroq 469 8 BMW iX1 461 9 Peugeot e-208 406 10 Volkswagen ID.4 347 11 BMW iX2 242 12 Skyworth Model K 240 13 Peugeot e-2008 218 14 Skoda Enyaq 206 15 Mini Aceman 183 16 Volkswagen ID.3 180 17 Mercedes-Benz EQA 179 18 Mini Countryman 177 19 BMW i4 174 19 Mercedes-Benz EQB 174

Top 20 des ventes de modèles électriques en BtoB sur les dix premiers mois de 2025