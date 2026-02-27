Valeo améliore sa rentabilité en 2025

À première vue, l’équation peut surprendre : moins de ventes, mais davantage de profit. En réalité, 2025 marque surtout l’aboutissement d’un travail de redressement engagé depuis plusieurs exercices pour Valeo.

"L'environnement automobile n'est pas simple mais je suis heureux des résultats enregistrés au titre de 2025 qui sont solides, voire bons" a indiqué Christophe Périllat, directeur général de l'équipementier français qui vient d'être élu Personnalité automobile de l'Année par Le Journal de l'Automobile.

La marge opérationnelle progresse à 4,7 %, contre 4,3 % en 2024 et représente 977 millions d’euros. Il s’agit de la quatrième année consécutive d’amélioration. L’EBITDA ajusté atteint 14,7 % du chiffre d’affaires, en hausse de 1,4 point.

Cette amélioration repose sur un triptyque désormais assumé par la direction : une discipline accrue dans la sélection des contrats, une réduction des coûts commerciaux et administratifs et la rationalisation de l’outil industriel.

"Pas un seul indicateur ne va dans le mauvais sens. Mais nous sommes encore loin de notre potentiel que nous atteindrons grâce à notre plan Elevate 2028", a-t-il poursuivi lors d'une rencontre avec la presse.

Cette stratégie, qui avait déçu les marchés financiers lors de sa présentation, s'appuie sur trois moteurs : la profitabilité, une génération de cash toujours plus importante et le retour de la croissance dès 2027 grâce aux volumes de prise de commandes.

Un environnement de marché contrasté

Cette amélioration intervient pourtant dans un contexte industriel complexe. Selon S&P Global Mobility, la production automobile mondiale a progressé de 3,9 % en 2025, tirée par la Chine (+10,2 %), tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord reculaient respectivement de 0,7 % et 1,2 %.

Dans ce paysage, Valeo affiche une sous-performance globale, notamment en Chine où les ventes reculent de 11,4 %. Cette contre-performance reflète plusieurs facteurs : la montée en puissance des équipementiers chinois, la recomposition rapide du mix clients, l’arrêt ou le report de projets d’aides à la conduite (ADAS), les difficultés de certains constructeurs dans les véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe. Des facteurs qui expliquent que le chiffre d'affaires première monte, qui pèse plus de 80% du chiffre d'affaires total, recule de 3,6 %.

Mais derrière ce recul se joue un repositionnement stratégique : Valeo augmente la part de ses commandes auprès des constructeurs chinois, qui représentent désormais 54 % de ses ventes première monte en Chine et 63 % des prises de commandes.

Une consolidation en 2026 et la croissance en 2027

Si 2026 s’annonce comme une année de consolidation, 2027 pourrait marquer le véritable retour de la croissance pour Valeo. Plusieurs indicateurs abondent dans ce sens. D’abord, la dynamique commerciale. Les prises de commandes ont atteint 24,6 milliards d’euros en 2025, en hausse de 38 % sur un an (+47 % au second semestre 2025).

Ce niveau constitue un socle solide pour l’activité des prochaines années, compte tenu des cycles de développement dans l’automobile, où les effets des contrats se matérialisent généralement avec deux à trois ans de décalage.

Ensuite, le repositionnement en Chine commence à produire ses effets. Si les ventes y ont reculé en 2025, le groupe a nettement renforcé son exposition aux constructeurs locaux, qui représentent désormais 63 % des prises de commandes dans le pays. À mesure que ces nouveaux programmes entreront en production, ils devraient soutenir la croissance organique à partir de 2027.

Les innovations dans les architectures logicielles centralisées, les systèmes ADAS de nouvelle génération et les solutions d’électrification verront leurs premiers déploiements significatifs en 2026, avec un effet plein attendu l’année suivante.

Enfin, la base de coûts a été profondément ajustée. La rationalisation industrielle, la baisse des investissements corporels et la discipline sur la R&D créent un effet de levier opérationnel : en cas de reprise des volumes mondiaux, la progression des marges pourrait être plus rapide que celle du chiffre d’affaires.

Le scénario reste conditionné à l’environnement macroéconomique et géopolitique. Mais si la production automobile mondiale se stabilise ou repart légèrement à la hausse en 2027, Valeo pourrait bénéficier d’un double effet : montée en cadence des nouveaux contrats et amélioration du mix produits vers des technologies à plus forte valeur ajoutée.