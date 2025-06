Patrice Hamel prend la présidence de NextMove

À l’issue de l'assemblée générale du 5 juin 2025, le successeur de Philippe Prével dans le fauteuil de président de NextMove a été désigné. Le pôle de compétitivité français sera désormais emmené par Patrice Hamel, connu par ailleurs comme vice-président ingénierie véhicules et plateformes dans le groupe Renault-Nissan.

Le nouveau président de NextMove a été élu. À l’issue de l'assemblée générale du 5 juin 2025, Patrice Hamel a été désigné pour prendre la relève de Philippe Prével dans le rôle de président du pôle de compétitivité français.

Un changement de présidence qui intervient à l'heure où la filière Automobile & Mobilités vit une profonde mutation technologique, environnementale et économique. Et Patrice Hamel de rappeler le rôle qu'il entend continuer de faire jouer à NextMove durant ses trois années de mandat : "Catalyser les énergies, soutenir les projets concrets, défendre l’innovation utile et la réindustrialisation".

L'industrie automobile française lui doit certains des plus beaux succès de ces dernières années. En sa qualité de vice-président ingénierie véhicules & plateformes dans le groupe Renault-Nissan, Patrice Hamel a piloté le développement de trois véhicules auréolés du titre Car Of The Year, à savoir le Scenic (en 2024), le Master et la R5 (en 2025).

Ingénieur Arts & Métiers, diplômé de l’Essec, Patrice Hamel a réalisé toute sa carrière dans la filière automobile, tout d’abord chez Valeo, mais surtout au sein du groupe Renault. Chez le constructeur, il a tenu de nombreuses fonctions au sein de la direction industrielle et de l’ingénierie. Son expérience internationale (Inde, Corée, Brésil, Roumanie…) et sa capacité à piloter l’innovation sans perdre de vue la performance industrielle et la montée en compétences seront des atouts pour NextMove.

Durant son mandat initié en 2022, le président sortant a accompagné la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie 2023-2026, dans le cadre de la phase V des pôles de compétitivité. Sous l'impulsion de Philippe Prével, NextMove s'est focalisé en effet sur cinq points stratégiques : animer l’écosystème, faire émerger des projets, renforcer la compétitivité des entreprises, soutenir les projets structurants pour la filière et faire évoluer les compétences vers les métiers d’avenir.