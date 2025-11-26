Panasonic alimentera les voitures autonomes d'Amazon

Publié le 26 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

L'équipementier Panasonic Energy a signé un contrat avec Zoox, la filiale d'Amazon. Le groupe japonais fournira des batteries de dernière génération aux voitures électriques autonomes exploitées comme robotaxis.

Les véhicules autonomes de Zoox circulent à San Francisco et à Las Vegas en attendant Austin et Miami. ©Zoox

Le japonais Panasonic Energy fournira des batteries à Zoox. L'équipementier automobile et la filiale d'Amazon ont officialisé, le 25 novembre 2025, cet accord pluriannuel. Ainsi, à partir de 2026, les voitures électriques autonomes de la société d'ingénierie américaine embarqueront la technologie mise au point par la branche spécialisée de Panasonic Holdings. "Panasonic Energy livrera ses dernières batteries 2170 à compter de début 2026 pour soutenir le service et les opérations croissantes de robotaxis de Zoox", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Les cellules proviendront dans un premier temps du Japon, avec des plans d'expansion vers l'usine de Panasonic Energy au Kansas, a-t-il été précisé. Pour mémoire, Panasonic Energy fournit également Tesla. Premiers tests à San Francisco L'accord intervient quelques jours après que Zoox a commencé ses expérimentations en conditions réelles dans certains quartiers de San Francisco. Les utilisateurs peuvent profiter de trajets gratuits, comme en a décidé la filiale d'Amazon pour se faire une place dans un paysage riche de compétiteurs. Récemment, Uber et Nvidia ont scellé une alliance pour passer à une échelle industrielle impressionnante sur le papier. Far-a-Day relance le concept français de batterie externe Le mois dernier, Panasonic Holdings a réduit ses perspectives de bénéfices annuels en raison de la baisse attendue des profits de sa branche Panasonic Energy. La diminution prévue des ventes de batteries automobiles, en raison de la détérioration des conditions sur le marché des véhicules électriques aux États-Unis, est directement mise en cause. (Avec Reuters)

