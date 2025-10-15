Michelin revoit à la baisse ses résultats 2025

Plombé par ses activités aux États-Unis où les ventes ont reculé de 10 % au troisième trimestre 2025, Michelin a revu à la baisse ses objectifs financiers annuels. Il table désormais sur un résultat opérationnel compris entre 2,6 et 3 milliards d'euros.

Le marché américain, avec notamment l'impact des droits de douane supplémentaires, a poussé Michelin à revoir ses objectifs financiers pour l'année 2025. ©IAA Transportation

Alors qu'il présentera ses résultats pour le troisième trimestre 2025 le 22 octobre prochain, Michelin prévient qu'il a d'ores et déjà revu à la baisse sa performance financière pour l'ensemble de l'exercice.

En effet, le manufacturier de Clermont-Ferrand table désormais sur un résultat opérationnel, à taux de change constant, compris entre 2,6 et 3 milliards d'euros, contre 3,4 milliards d'euros espérés précédemment, a-t-il indiqué dans un communiqué.

La principale raison de cet "ajustement" ? "L'activité en Amérique du Nord s'est détériorée plus fortement que prévu", indique Michelin qui réalise environ un tiers de son chiffre d'affaires aux États-Unis.

Des volumes en baisse de 10 % aux États-Unis

Ainsi, "le volume des ventes au troisième trimestre a diminué de près de 10 %, avec une chute de la demande en première monte poids lourd et agricole, un marché du remplacement poids lourd en difficulté, reflétant une économie morose, et des vents contraires affectant les ventes" aux particuliers.

De plus, Michelin précise que "la compétitivité du groupe a été dégradée par l'évolution des droits de douane", ce qui a entamé les marges. Les importations aux États-Unis de voitures et de pièces détachées portent une taxe supplémentaire de 25 % depuis début avril.

En outre, "le dollar américain s'est affaibli plus que prévu, sans perspective claire de redressement", ce qui a pesé sur le flux de trésorerie disponible, indique encore le groupe.

Le flux de trésorerie disponible "devrait se situer entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros", contre 1,7 milliard précédemment, selon le fabricant.

Croissance dans le reste du monde

Pour le reste du monde, Michelin souligne avoir enregistré "une croissance globale de son volume au troisième trimestre par rapport à l'année précédente".

Ce qui "démontre" sa "capacité à générer de la croissance et de la valeur dans les différents segments de marché, dans un contexte économique chaotique et malgré les incertitudes à court terme qui pèsent sur les demandes des clients", écrit-il.

Au premier semestre 2025, le groupe avait dégagé un bénéfice net en forte baisse (-27,8 %), en raison de ventes en recul (-3,4 %) sur tous les secteurs ainsi que de la hausse du coût des matières premières et des droits de douane. (avec AFP)