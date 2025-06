L'usine de batteries d'AESC Envision inaugurée par Emmanuel Macron

Le président de la République était présent au lancement de la production de l'usine de batteries d'AESC Envision à Douai (59), qui va alimenter le site Renault voisin. Un projet à 1,3 milliard d'euros annoncé en 2021 et qui emploie aujourd'hui 650 personnes.

Emmanuel Macron lors de la visite de l'usine AESC Envision de Douai (59) le 3 juin 2025. ©Capture d'écran d'une vidéo du compte X de l'Élysée.

Bien qu'Emmanuel Macron ne puisse se représenter à la prochaine élection présidentielle, il souhaite quand même valoriser ses engagements sur la réindustrialisation du pays.

Pour l'occasion, le président de la République s'est rendu dans le nord de la France, à Douai (59), à l'occasion du lancement de la production de l'usine de batteries d'AESC Envision qui va alimenter en accus le site Renault voisin qui fabrique notamment les R5, Megane et Scenic électriques.

"Soyez fiers de l'équipe de France", a-t-il dit devant les quelque 600 salariés du site qui a mis quatre ans à sortir de terre, depuis son annonce en 2021 à l'occasion de Choose France.

"Il n'y a pas de fatalité, pas de morosité à avoir. Les temps sont durs […] Mais ce que vous incarnez ici aujourd'hui montre que l'écologie et l'économie, ça peut aller ensemble si on investit, si on a une stratégie de long terme et de la constance", a-t-il martelé.

"Ce lancement marque une étape décisive dans l'engagement d'AESC à faire progresser la réindustrialisation de la France et son leadership dans la transition énergétique mondiale", a déclaré le président du groupe, Lei Zhang.

À Douai, le chef de l’État a donc assisté au lancement officiel de la production de cette usine qui a demandé un investissement de 1,3 milliard d'euros, dont des aides publiques françaises et européennes.

La gigafactory, qui compte 650 salariés et a déjà fabriqué 1 000 batteries, prévoit le recrutement de 350 personnes supplémentaires d'ici fin 2025, précise l'Élysée. Cette usine aura le potentiel d'équiper jusqu'à 200 000 véhicules électriques par an.

Mais un autre acteur de la batterie, Verkor, va également recruter dans la région. L'entreprise française, dont l'usine de Dunkerque (59) débutera la production en fin d'année, va notamment proposer 500 offres d'emplois lors d'un job dating organisé à Lille (59) le 11 juin prochain.

La vallée de la batterie devrait encore créer de nouveaux emplois puisqu'il ne faut pas oublier ACC à Douvrin (62), dont la montée en cadence exigerait plus de main-d'œuvre, ou encore ProLogium qui a annoncé, lui aussi, une usine à Dunkerque à l’horizon 2026.

ProLogium entend y investir 5,2 milliards d'euros d'ici 2030 pour atteindre une capacité de production annuelle de 48 GWh. Le fabricant taïwanais a même annoncé un centre de R&D à Saclay (91), en région parisienne.