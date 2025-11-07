Laurent Favre quitte OPmobility

Le directeur général d'OPmobility depuis six ans, Laurent Favre, a présenté sa démission. En attendant son successeur, Félicie Burelle, jusqu'ici directrice générale déléguée, assure l'intérim.

Laurent Favre, directeur général d'OPmobility depuis six ans, quitte l'équipementier. ©OPmobility

Après six ans à la direction générale d'OPmobility, Laurent Favre vient d'annoncer sa démission, pour raisons personnelles.

"Le conseil d'administration [...] a pris acte de la démission de Laurent Favre, directeur général, et de son départ de l'entreprise pour des raisons d'ordre personnel", a précisé dans un communiqué le groupe contrôlé par la famille Burelle.

Félicie Burelle, jusqu'ici directrice générale déléguée et fille du président du conseil d'administration Laurent Burelle, va assumer l'intérim, le temps de faire aboutir "le processus de recherche d'un nouveau directeur général dont la prise de fonctions devrait intervenir courant 2026", selon la même source.

Le groupe a confirmé vendredi 7 novembre 2025 "l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'année 2025" et n'a pas communiqué davantage de détails sur les raisons du départ de Laurent Favre, 54 ans.

Fondé en 1946 sous le nom de Plastic Omnium par Pierre Burelle, père de Laurent Burelle et grand-père de Félicie Burelle, OPmobility est un équipementier de premier plan des constructeurs automobiles, auxquels il fournit notamment des pare-chocs et des réservoirs de carburant.

Le groupe, qui revendique 38 900 employés, dispose d'implantations dans 28 pays avec 150 usines et 40 centres de recherche et développement. En 2024, il a dégagé un bénéfice net de 170 millions d'euros, en progression de 4,2 %, sur un chiffre d'affaires consolidé de 10,5 milliards (+1,6 %). (avec AFP)