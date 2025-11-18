Fusion AkzoNobel-Axalta : un nouveau mastodonte dans la peinture

Publié le 18 novembre 2025 ■ Par La Rédaction ■ 2 min de lecture

AkzoNobel et Axalta Coatings System ont décidé de fusionner pour devenir un géant des peintures industrielles. La nouvelle entité, valorisée à plus de 25 milliards de dollars et comptant plus de 170 sites de production, devient un fournisseur incontournable pour les constructeurs et les réparateurs automobiles.

Avec cette fusion, les deux acteurs veulent renforcer leur présence internationale et mieux répondre aux besoins de leurs marchés, dont celui de l'automobile. ©JA

Cette alliance, qualifiée par les fabricants eux-mêmes d'une "fusion entre égaux" réunira bientôt AkzoNobel et Axalta, deux géants de la peinture et des revêtements industriels, sous une même entité entièrement structurée sous forme d'échange d'actions. Ils sautent ainsi le pas qu'ils n'avaient finalement pas franchi en 2017. En combinant leurs technologies et leurs gammes, les deux groupes veulent notamment renforcer leur position auprès des constructeurs, des équipementiers et des réparateurs automobiles. Le nouveau groupe sera coté à la Bourse de New York et s'appuiera sur une double implantation : un siège à Amsterdam et un autre à Philadelphie. La direction de la société fusionnée sera confiée à Greg Poux-Guillaume, actuel CEO d'AkzoNobel, tandis que Chris Villavarayan deviendra son adjoint. Un nouvel acteur de poids pour l'industrie automobile Avec cette fusion, les deux acteurs veulent renforcer leur présence internationale et mieux répondre aux besoins des marchés industriels, automobiles et décoratifs. Ils mettent en avant une offre plus large, des capacités d'innovation renforcées et une production plus efficace. "Cette fusion nous permettra d'accélérer nos ambitions de croissance en réunissant des technologies, des compétences et des collaborateurs passionnés hautement complémentaires afin de libérer tout notre potentiel combiné", affirme Greg Poux-Guillaume, directeur général d'Akzo. Les deux entreprises promettent aussi une organisation plus performante, notamment grâce à un réseau industriel combiné couvrant plus de 170 sites de production à travers le monde. "Ensemble, AkzoNobel et Axalta sont en mesure de tracer une voie rentable et durable pour devenir leaders dans le secteur des revêtements", déclare Chris Villavarayan. L'union des fabricants de peinture s'attend à générer plus de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les deux groupes annoncent que le nouveau groupe devrait voir le jour entre fin 2026 et début 2027. Il adoptera un nom commun à son lancement. Par Charlotte Morvan

