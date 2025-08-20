Commerce extérieur : l’automobile creuse le déficit français

Au deuxième trimestre 2025, la France affiche un solde négatif dans ses échanges commerciaux avec la planète. L'industrie automobile joue un rôle non négligeable dans cette situation avec des importations de 5,4 milliards d'euros supérieures aux exportations.

La balance commerciale française dans l'automobile est déficitaire de près de 5,4 milliards d'euros au second semestre 2025. ©AdobeStock

Au deuxième trimestre 2025, le solde commercial de la France est toujours sur la pente descendante. Il s'est détérioré de 2,8 milliards d'euros par rapport au premier trimestre de cette année et atteint un déficit de 22,9 milliards d'euros (FAB - franco à bord*). Les exportations ont atteint 148,8 milliards d'euros (FAB) alors que les importations ont été de 176,6 milliards d'euros (CAF - coût, assurances, frais*).

"La baisse des exportations est portée par l'énergie, en particulier l'électricité ainsi que par les produits de la construction aéronautique et spatiale", souligne le rapport des douanes. De leurs côtés, les importations, mais qui sont toujours supérieures aux exportations, sont néanmoins en légère baisse, grâce à la diminution des importations d'énergie "faisant plus que compenser la hausse des achats de matériels de transports et de produits pharmaceutiques".

La France importe plus d'automobiles qu'elle en exporte

Sur la partie automobile spécifiquement, le solde négatif s'intensifie depuis le début de l'année. Il perd encore 0,6 point, passant de -4,8 milliards d'euros (1er trimestre 2025) à -5,4 milliards d'euros (2e trimestre 2025). La France a exporté 12,7 milliards d'euros de véhicules et d'équipements automobiles, mais a importé pour une valeur de 18,1 milliards d'euros.

Les importations ont été poussées notamment par le matériel de transport. "La hausse des transports (+6 %) s'explique par des importations dynamiques d'automobiles et d'aéronautiques [...], explique le rapport des douanes. La progression des importations originaires d'Europe de voitures à moteurs thermique et hybride explique la grande part de la hausse automobile."

Il faut dire que les deux constructeurs français, Renault et Stellantis, ont décidé depuis de nombreuses années de produire massivement hors de France des véhicules à fort volume. Les deux premiers modèles les plus vendus en France, la Renault Clio, est assemblée en Slovénie ou en Turquie, tandis que la Peugeot 208 est produite en Slovaquie.

Pas encore d'effet avec les États-Unis

Concernant les transactions avec les États-Unis, les exportations françaises traversent un trimestre contrasté. Selon les chiffres, les produits de la construction automobile s’effondrent de 36 %, retombant à 267 millions d’euros, contre 418 millions un an plus tôt.

À l’inverse, la filière des équipements automobiles résiste mieux et progresse même. Les ventes de pièces et de composants atteignent 273 millions d’euros, en hausse de 25 % sur un an. "L'analyse de l'évolution des produits exportés par la France vers les États-Unis ne permet pas pour le moment d'identifier d'effets manifestes des droits de douane", commentent les douanes.

En résumé, la photographie d’ensemble met en évidence une industrie en déséquilibre : recul des exportations de véhicules complets, mais maintien d’une dynamique positive pour les fournisseurs. La filière automobile française reste donc fragilisée dans sa capacité à s’imposer comme exportateur de voitures, tout en confirmant son rôle stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des équipements.

*FAB (franco à bord) : unité de mesure utilisée pour les exportations françaises sans les coûts annexes.

*CAF (coût, assurances, frais) : unité de mesure utilisée pour les importations, car elle reflète le coût complet payé à l’arrivée qui intègre le prix FAB, le transport international (fret maritime/aérien) et l’assurance internationale. Le solde total est donc de -27,8 milliards d'euros.