Menu
fermer
S'abonner
Industrie

Commerce extérieur : l’automobile creuse le déficit français

Publié le 20 août 2025

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
Au deuxième trimestre 2025, la France affiche un solde négatif dans ses échanges commerciaux avec la planète. L'industrie automobile joue un rôle non négligeable dans cette situation avec des importations de 5,4 milliards d'euros supérieures aux exportations.
La balance commerciale française dans l'automobile est déficitaire de près de 5,4 milliards d'euros au second semestre 2025. ©AdobeStock

Au deuxième trimestre 2025, le solde commercial de la France est toujours sur la pente descendante. Il s'est détérioré de 2,8 milliards d'euros par rapport au premier trimestre de cette année et atteint un déficit de 22,9 milliards d'euros (FAB - franco à bord*). Les exportations ont atteint 148,8 milliards d'euros (FAB) alors que les importations ont été de 176,6 milliards d'euros (CAF - coût, assurances, frais*).

 

"La baisse des exportations est portée par l'énergie, en particulier l'électricité ainsi que par les produits de la construction aéronautique et spatiale", souligne le rapport des douanes. De leurs côtés, les importations, mais qui sont toujours supérieures aux exportations, sont néanmoins en légère baisse, grâce à la diminution des importations d'énergie "faisant plus que compenser la hausse des achats de matériels de transports et de produits pharmaceutiques".

 

La France importe plus d'automobiles qu'elle en exporte

 

Sur la partie automobile spécifiquement, le solde négatif s'intensifie depuis le début de l'année. Il perd encore 0,6 point, passant de -4,8 milliards d'euros (1er trimestre 2025) à -5,4 milliards d'euros (2e trimestre 2025). La France a exporté 12,7 milliards d'euros de véhicules et d'équipements automobiles, mais a importé pour une valeur de 18,1 milliards d'euros.

 

L'industrie automobile française va encore détruire 75 000 emplois d'ici 2035

 

Les importations ont été poussées notamment par le matériel de transport. "La hausse des transports (+6 %) s'explique par des importations dynamiques d'automobiles et d'aéronautiques [...], explique le rapport des douanes. La progression des importations originaires d'Europe de voitures à moteurs thermique et hybride explique la grande part de la hausse automobile."

 

Il faut dire que les deux constructeurs français, Renault et Stellantis, ont décidé depuis de nombreuses années de produire massivement hors de France des véhicules à fort volume. Les deux premiers modèles les plus vendus en France, la Renault Clio, est assemblée en Slovénie ou en Turquie, tandis que la Peugeot 208 est produite en Slovaquie.

 

Pas encore d'effet avec les États-Unis

 

Concernant les transactions avec les États-Unis, les exportations françaises traversent un trimestre contrasté. Selon les chiffres, les produits de la construction automobile s’effondrent de 36 %, retombant à 267 millions d’euros, contre 418 millions un an plus tôt.

 

À l’inverse, la filière des équipements automobiles résiste mieux et progresse même. Les ventes de pièces et de composants atteignent 273 millions d’euros, en hausse de 25 % sur un an. "L'analyse de l'évolution des produits exportés par la France vers les États-Unis ne permet pas pour le moment d'identifier d'effets manifestes des droits de douane", commentent les douanes.

 

En résumé, la photographie d’ensemble met en évidence une industrie en déséquilibre : recul des exportations de véhicules complets, mais maintien d’une dynamique positive pour les fournisseurs. La filière automobile française reste donc fragilisée dans sa capacité à s’imposer comme exportateur de voitures, tout en confirmant son rôle stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des équipements.

 

*FAB (franco à bord) : unité de mesure utilisée pour les exportations françaises sans les coûts annexes.
*CAF (coût, assurances, frais) : unité de mesure utilisée pour les importations, car elle reflète le coût complet payé à l’arrivée qui intègre le prix FAB, le transport international (fret maritime/aérien) et l’assurance internationale. Le solde total est donc de -27,8 milliards d'euros.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Les exportations de voitures britanniques vers les États-Unis s’effondrent

Les exportations de voitures britanniques vers les États-Unis s’effondrent

Commerce véhicules d'occasion : la France confirme son excédent commercial

Commerce véhicules d'occasion : la France confirme son excédent commercial

Droits de douane : la valeur des exportations japonaises vers les États-Unis s’effondre

Droits de douane : la valeur des exportations japonaises vers les États-Unis s’effondre

L’offensive des constructeurs chinois en Europe garantit-elle la croissance des distributeurs ?

L’offensive des constructeurs chinois en Europe garantit-elle la croissance des distributeurs ?

Les échanges automobiles entre l'Europe et le reste du monde ont ralenti en 2024

Les échanges automobiles entre l'Europe et le reste du monde ont ralenti en 2024

À combien se montent les échanges automobiles entre l'Europe et les États-Unis ?

À combien se montent les échanges automobiles entre l'Europe et les États-Unis ?

Laisser un commentaire

cross-circle