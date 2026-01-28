Aumovio va supprimer 4 000 emplois dans le monde

Publié le 28 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

D'ici la fin de l'année 2026, Aumovio, ancienne division de Continental, supprimera 4 000 postes dans le monde, dont 1 000 en Allemagne. L'équipementier allemand veut réduire ses coûts de R&D à moins de 10 % de son chiffre d'affaires.

Aumovio va supprimer 4 000 postes dans le monde afin de réduire les coûts de sa R&D. ©JA

En attendant la mise en place d'un contenu local européen, peut-être tardive, l'hémorragie continue chez les équipementiers européens. L'équipementier allemand Aumovio, ancienne division de Continental, a annoncé la suppression d'ici fin 2026 de 4 000 postes. Ces suppressions, qui représentent environ 5 % de ses effectifs dans le monde, seront "mises en œuvre principalement sur les sites d'Aumovio en Inde, à Singapour, en Roumanie, en Serbie, en Allemagne ainsi qu'au Mexique", détaille le communiqué de l'entreprise. En Allemagne, environ 1 000 postes seront concernés, a précisé l'entreprise. L'automobile perd 142 emplois par jour en Europe "Dans un contexte éprouvant, nous prenons des mesures supplémentaires pour accroître notre efficacité", a déclaré le directeur général d'Aumovio Philipp von Hirschheydt, cité dans le communiqué. Avec ces suppressions de postes, le groupe souhaite "ramener d'ici à 2027 le ratio de dépenses en R&D à moins de 10 %" rapporté au chiffre d'affaires. Il s'est établi à 11,9 % au troisième trimestre de 2025. Leur objectif est de se concentrer sur des "technologies créatrices de valeur", notamment les véhicules définis par logiciel (SDV), la mobilité autonome, les solutions d'affichage et les systèmes de freinage électroniques. Aumovio prend son envol Aumovio a assuré avoir "entamé un dialogue de partenariat social avec la représentation des salariés" et va mettre en place début mars un programme de départs volontaires sur les sites concernés en Allemagne. L'ex-branche automobile de Continental se positionne aujourd'hui comme une holding spécialisée dans les technologies automobiles : composants électroniques et mécaniques, logiciels, systèmes pour conduite assistée et automatisée, connectivité, sécurité, affichage et informatique embarquée. (avec AFP)

