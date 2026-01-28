Aumovio va supprimer 4 000 emplois dans le monde
Publié le 28 janvier 2026
En attendant la mise en place d'un contenu local européen, peut-être tardive, l'hémorragie continue chez les équipementiers européens.
L'équipementier allemand Aumovio, ancienne division de Continental, a annoncé la suppression d'ici fin 2026 de 4 000 postes.
Ces suppressions, qui représentent environ 5 % de ses effectifs dans le monde, seront "mises en œuvre principalement sur les sites d'Aumovio en Inde, à Singapour, en Roumanie, en Serbie, en Allemagne ainsi qu'au Mexique", détaille le communiqué de l'entreprise. En Allemagne, environ 1 000 postes seront concernés, a précisé l'entreprise.
"Dans un contexte éprouvant, nous prenons des mesures supplémentaires pour accroître notre efficacité", a déclaré le directeur général d'Aumovio Philipp von Hirschheydt, cité dans le communiqué.
Avec ces suppressions de postes, le groupe souhaite "ramener d'ici à 2027 le ratio de dépenses en R&D à moins de 10 %" rapporté au chiffre d'affaires. Il s'est établi à 11,9 % au troisième trimestre de 2025.
Leur objectif est de se concentrer sur des "technologies créatrices de valeur", notamment les véhicules définis par logiciel (SDV), la mobilité autonome, les solutions d'affichage et les systèmes de freinage électroniques.
Aumovio a assuré avoir "entamé un dialogue de partenariat social avec la représentation des salariés" et va mettre en place début mars un programme de départs volontaires sur les sites concernés en Allemagne.
L'ex-branche automobile de Continental se positionne aujourd'hui comme une holding spécialisée dans les technologies automobiles : composants électroniques et mécaniques, logiciels, systèmes pour conduite assistée et automatisée, connectivité, sécurité, affichage et informatique embarquée. (avec AFP)
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.