Alerte rouge pour la batterie européenne

Alors que Bruxelles va engager les discussions sur l'avenir de l'industrie automobile, le 12 septembre 2025, les trois acteurs européens de la batterie, ACC, Verkor et Powerco, se font entendre. Sans un soutien financier direct de l'Union européenne, ils ne donnent pas cher de leurs cellules.

Dans un communiqué commun, les trois fabricants européens de batteries, ACC, Verkor et PowerCo, appellent la Commission européenne à réagir : "Sans un soutien immédiat et ciblé à la production locale, l'Europe court le risque de perdre son autonomie stratégique sur une technologie clé du XXI e siècle".

Trois industriels européens des batteries automobiles demandent plusieurs milliards d'euros d'aide directe à l'UE pour soutenir leur secteur, "menacé" par la concurrence américaine et chinoise et un possible assouplissement des objectifs d'électrification en Europe.

"Dans un contexte de tensions géopolitiques et de mutations économiques, la présidente de la Commission européenne réunira à nouveau les parties prenantes le 12 septembre prochain pour discuter de l'avenir de l'industrie automobile européenne", indiquent-ils.

"Alors que les États-Unis et la Chine déploient des subventions massives pour soutenir leur production locale, les fabricants européens, encore en montée en puissance, risquent d'être évincés avant même d'atteindre leur maturité", souligne le communiqué, rappelant qu'aujourd'hui 99 % des batteries sont fabriquées par des acteurs non européens.

Les batteries "sont au cœur de la transition vers un transport décarboné et de l'avenir de l'automobile européenne et constituent un enjeu de souveraineté", ajoute le texte.

L'Alliance européenne des batteries, qui regroupe plus de 700 industriels de toute la chaîne de valeur, préconise un mécanisme de soutien financé par l'UE. Il serait doté d'un milliard d'euros pour l'accompagnement au démarrage, 1,8 milliard d'euros pour les trois premières années de production, ainsi que de financements complémentaires entre 2028 et 2030 pour garantir la compétitivité à long terme.

Ces aides sont indispensables pour "atteindre 90 GWh de batteries produites en Europe d'ici 2027, soit l'équivalent de 1,2 million de véhicules électriques", affirme le communiqué.

"Le coût de l'inaction serait bien supérieur à celui du soutien", préviennent les constructeurs, craignant une "délocalisation d'un marché annuel de 250 milliards d'euros au profit des importations asiatiques" et une "fragilisation stratégique de toute l'industrie automobile". "Ce n'est pas seulement une question industrielle, c'est une question géopolitique", insistent-ils.

PowerCo, fondé en 2022 par le groupe Volkswagen, construit actuellement deux usines de cellules de batteries à Salzgitter en Allemagne et à Valence en Espagne. Verkor, fondée en 2020, prévoit une giga-usine à Dunkerque (59).

Enfin, ACC (Automotive Cells Company), coentreprise fondée en 2020 par Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies, a inauguré sa première giga-usine à Billy-Berclau/Douvrin (62) dans le nord de la France. (avec AFP)