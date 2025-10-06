XPeng intègre le groupe Automobiles Daniel Urcun

Le groupe Audi Bauer Paris est en route pour la diversification. Sur le site de Saint-Witz (95), il prend la distribution de XPeng mais sous l'appellation juridique Automobiles Daniel Urcun. Dans un avenir proche, le distributeur devrait également opérer pour une autre marque chinoise.

Audi Bauer Paris va distribuer XPeng à Saint-Witz (95). ©AdobeStock-image d'illustration

Le groupe présidé par Daniel Urcun, plus connu sous le nom d'Audi Bauer Paris, jusqu'à peu distributeur exclusif de la marque allemande, se diversifie. "Depuis le 1er octobre 2025, nous distribuons XPeng, présente Thierry Tanfin, directeur général d'Audi Bauer Paris. "La marque est installée à Saint-Witz (95), à la même adresse que le centre d'occasion multimarques du groupe. Pour l'instant, le hall d'exposition est provisoire, mais je viens de déposer une demande d'autorisation pour construire un hall de 340 m² sur notre terrain."

Ce showroom, qui sortira de terre dans les mois à venir, accueillera également une autre marque chinoise, indique-t-il. "Avec XPeng, nous estimons que nous aurons un potentiel de 200 VN sur une année pleine", précise le dirigeant qui compte s'appuyer sur sa cellule business pour développer les ventes.

Le réseau XPeng, qui affiche un taux de rentabilité de 1,1 % seulement un an après son arrivée en France, est actuellement en pleine progression. La marque compte ouvrir 70 points de vente d'ici la fin de l'année et vise à moyen terme une centaine d'adresses, "avec un point de vente à moins de 45 minutes de route de nos prospects et clients", nous avait expliqué Thomas Rodier, directeur marketing de XPeng France.

La distribution de XPeng et de l'autre marque chinoise se fera sous l'entité Automobiles Daniel Urcun. Jusqu'au début de l'année, le distributeur parisien avait également les panneaux des utilitaires Fest et des microvoitures Microlino, deux marques aujourd'hui résiliées.