Voitures électrifiées : quelles occasions récentes ont le vent en poupe ?

Publié le 17 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 3 min de lecture

En août 2025, il y a eu du changement dans le top 5 des véhicules électrifiés d'occasion affichant les meilleures rotations sur parc. Selon les données d'Indicata, deux modèles de la famille MG Motor ont tiré leur épingle du jeu.

À l'instar du MG EHS PHEV, certains modèles ont fait l'objet d'une attractivité particulièrement forte en août 2025 sur le marché des voitures d'occasion récentes. ©MG Motor France

Si l'attractivité des voitures d'occasion se mesure non pas en volume de ventes mais en rapidité de rotation, alors il y a eu du changement dans l'ordre établi. En se fondant sur les données compilées par Indicata, il apparaît que certaines reines d'hier sont descendues de leur trône en août 2025. Les hybrides et électriques d'occasion bientôt à 15 % de pénétration L'étude, qui se penche sur les exemplaires âgés de moins de quatre ans, se concentre également uniquement sur les offres de voitures électriques et hybrides pour établir un top 5 des produits aux délais de rotation les plus courts. Une performance commerciale exprimée en nombre de jours. Toyota recule, MG attire La surprise est venue du côté des hybrides. Habituellement, Toyota règne sans partage sur les catégories HEV et PHEV. En août, la marque japonaise a été sortie du top 5, devancée en premier lieu par Dacia et son Jogger chez les HEV. Il fallait en moyenne 57,9 jours pour trouver un acheteur. Le haut du classement comprend aussi deux Renault, dont la Clio (62,1 jours) et le Rafale (66,4 jours). Au rayon des hybrides rechargeables, ni la Peugeot 408 (69 jours), ni la Mercedes GLA (70,4 jours) n'ont pu espérer occuper la première marche du podium. La rapidité affichée par la MG EHS (58,9 jours) les a tenues à distance. Avec 72,1 jours de moyenne, la BMW Série 3 vient prendre la cinquième place. Le bilan d'Indicata intègre un autre modèle de MG Motor. Cette fois-ci, dans la catégorie des voitures électriques d'occasion. Tandis que la BMW i3 (47 jours) se glisse entre les Tesla Model Y (44,7 jours) et Model 3 (49,4 jours), la MG 5 a joué les trouble-fêtes avec une moyenne de 55,5 jours, lui assurant la quatrième place.

