Les hybrides et électriques d'occasion bientôt à 15 % de pénétration

Au terme des huit premiers mois de l'année, 527 500 voitures hybrides et électriques ont été revendues sur le marché de l'occasion en France. Peu à peu, ces alternatives approchent la barre des 15 % de pénétration. Mais qui sont les moteurs de cette croissance ?

En août 2025, les électriques et les hybrides d'occasion ont totalisé 55 002 transactions. ©Le Journal de l'Automobile

Les choix alternatifs que représentent les modèles hybrides et électriques sur le marché des voitures d'occasion devraient achever l'année avec une pénétration supérieure à 15 %. C'est tout du moins la trajectoire que prend le segment des véhicules électrifiés, selon les données publiées par AAA Data à fin août 2025.

Au cours du dernier mois écoulé, les voitures électriques et les hybrides d'occasion ont totalisé 55 002 transactions. Un score conjoint qui a bondi de 25,9 % entre les mois d'août 2024 et 2025. Rapporté au volume de vente mensuel en France de 373 985 unités, cela a représenté une part de marché de 14,7 %. Un an auparavant, cette statistique était donnée trois points en dessous, à 11,7 %.

Sur le temps long, la dynamique se vérifie. Au terme des huit premiers mois de l'année, les voitures hybrides et électriques d'occasion se sont envolées de 34,4 % avec un cumul de 527 515 unités écoulées. Un ensemble qui les amène à revendiquer 14,8 % de pénétration d'un marché global qui a franchi la barre des 3,580 millions de transactions à fin août.

Des hybrides en croissance de près de 36 %

En août justement, les hybrides ont manqué de peu les 43 000 transactions. En comparaison avec l'an passé, leur total a donc grimpé de 25,6 % pour s'octroyer une pénétration de 11,5 %. Un ajout qui porte le total à plus de 420 700 unités après huit mois, en gain de 35,9 % sur un an.

Dans le même temps, les voitures électriques d'occasion ont connu un mois d'août en croissance de 26,8 %, à 12 053 unités. Un rythme de progression un peu en retrait par rapport à la tendance annuelle. En effet, depuis le début de l'année, ce segment a gagné 28,7 %, pour totaliser 106 800 unités.

Des reventes électriques concentrées à près de 60 % sur le top 10

Au rayon des voitures hybrides, il y a évidemment les modèles rechargeables et non rechargeables. Il faut savoir qu'en compilant les reventes des dix modèles les plus prisés, cela représente 16 800 unités, soit une concentration de 39,1 % des volumes du segment. À lui seul, le top 10 des hybrides "simples" (13 472 unités) pèse pour 31,4 % des transactions comptabilisées durant le mois.

Du côté des voitures électriques, l'impact est encore plus fort. En août, le top 10 des modèles les plus courus était équivalent à 57,2 % de l'activité du segment (plus de 6 890 unités). Une influence qui se vérifie aussi après huit mois, puisque les 60 044 unités de voitures du top 10 reviennent à 56,2 % de pénétration du segment.

Notons que la Toyota Yaris règne toujours en maître dans la catégorie des hybrides non rechargeables avec 21 490 unités (+14,6 %), en prenant en compte les 2 376 unités ajoutées en août (+5,9 %). La Peugeot 3008 défend durement sa place chez les PHEV avec 5 697 unités au cumul des mois (+1,2 %), dont 641 transactions en août (+29,8 %). La Renault Zoe n'est quant à elle toujours pas menacée malgré le repli de 2,6 %, à 14 554 unités en huit mois, dont 1 635 voitures en août (+1,7 %).