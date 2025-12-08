Théobald vise deux concessions Opel du groupe Hess

Publié le 8 décembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe Théobald mène des négociations en vue de reprendre deux concessions Opel et ainsi faire son entrée dans la famille allemande. Il s'agit des sites de Metz et Thionville (57) détenus par le groupe Hess Automobile.

Les concessions Opel de Metz (photo) et Thionville, en Moselle, pourraient passer du giron du groupe Théobald. ©Hess Automobile

Le groupe Théobald souhaite continuer à diversifier ses investissements. Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe de distribution automobile est entré en négociation pour acquérir les concessions Opel de Metz et Thionville (57), propriétés du groupe Hess Automobile. Si l'affaire se conclut, Pierre-Olivier et Benjamin Théobald, les directeurs généraux de l'entreprise familiale, signeront une incursion non seulement dans le réseau de la marque allemande mais aussi chez Stellantis. Jusqu'à présent, l'opérateur implanté dans quatre départements de l'est de la France commercialisait les gammes Hyundai, MG, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Dodge, Ram, Isuzu et Lotus pour un total de dépassant 4 600 immatriculations en 2024. Il a par ailleurs créé l'enseigne E-Motions pour revendre des voitures d'occasion de toutes marques. Le distributeur revendiquait 3 550 transactions l'an passé en cumulant cette entité et ses concessions, enregistrant l'une des plus fortes croissances annuelles du top 100 sur ce canal. Le groupe Théobald est également connu pour ses activités de vente de deux-roues et de poids lourds. Un autre poids lourd s'allège Avec un total de 1 800 voitures livrées en 2024, le groupe Hess s'est installé, en 2024, au quatrième rang des plus importants partenaires d'Opel. Mais tout comme le groupe Dubreuil qui avance avec DMD sur une cession de cinq affaires, un autre poids lourd du réseau s'allègerait donc de concessions de la marque au blitz. Comment ne pas y voir un signe d'ajustement face à une situation économique tendue. Le groupe Mary reprend Opel à Évreux D'aucuns se souviendront que lors de notre dernier pointage, à la fin du premier semestre 2025, le réseau Opel était donné comme déficitaire. Selon nos informations, la profitabilité moyenne des distributeurs s'affichait à -2,87 %. Parmi les raisons invoquées, la politique tarifaire du constructeur sous l'égide de Carlos Tavares a provoqué des pertes commerciales. Pour l'anecdote, rappelons que les groupes Hess et Théobald s'étaient communément impliqués plus tôt dans l'année 2025 dans une opération de croissante extérieure. En effet, les deux investisseurs avaient monté un dossier pour se partager les actifs du groupe Grasser.

