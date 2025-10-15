Le groupe Mary reprend Opel à Évreux

Après le départ à la retraite de Gilles Godet, le groupe présidé par François Mary reprend la concession de la marque allemande située dans la préfecture de l'Eure. Il s'agira du septième site d'Opel du groupe et le troisième du département, ce qui lui assure une couverture complète.

Le groupe Mary intègre la concession Opel d'Évreux. ©Mary Automobiles

Le groupe Mary Automobiles renforce sa présence dans l’Eure (27) avec l’acquisition de la concession Opel à Évreux, sous l'appellation Automobiles La Madeleine. Cette reprise renforce localement l’offre du distributeur puisque Mary distribue déjà Volvo, Jaguar, Land Rover et MG. La concession était jusqu'à présent détenue par Gilles Godet, aujourd’hui retraité après 30 ans d'exploitation.

Avec cette intégration, Mary Automobiles comptera désormais sept points de vente Opel, répartis entre l’Eure (Évreux, Vernon et Bernay), la Seine-Maritime (Dieppe), l’Aisne (Saint-Quentin), la Somme (Abbeville) et le Pas-de-Calais (Berck).

À compter du 15 octobre 2025, l’activité Opel sera transférée au 3 rue du Charme à Normanville, au nord d’Évreux, dans des locaux modernes où sont déjà implantées les marques MG, Land Rover et Volvo.

Ce nouveau site offrira une bonne accessibilité grâce à un emplacement stratégique en périphérie d’Évreux, des infrastructures modernes et spacieuses et une continuité de service, puisque l’équipe actuelle sera transférée avec l’activité. La direction du site sera confiée à Olivier Zarroug.