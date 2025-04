Le groupe Grasser sur le point d'être repris par Hess et Théobald

La société familiale, pilotée par Caroline Grasser, va céder ses affaires Renault, Dacia et Nissan dans le Bas-Rhin au groupe Hess, tandis que ses activités MG seront reprises par Théobald, fortement impliqué avec la marque sino-anglaise en Lorraine et dans les Vosges.

Les affaires du groupe Grasser vont être reprises par les groupes Hess et Théobald. ©GoogleStreetView

Caroline Grasser, présidente du groupe familial alsacien fondé en 1945, prépare la cession de l’entreprise créée par son grand-père au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le groupe éponyme a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 85 millions d’euros en 2023, emploie 135 salariés et a commercialisé environ 1 200 VN.

Elle prévoit de vendre au groupe Hess Automobile les concessions Renault et Dacia de Haguenau et Wissembourg (67), ainsi que les fonds de commerce Nissan situés à Haguenau et Strasbourg (67). Les activités liées à la marque MG, présentes à Strasbourg et Haguenau, seraient quant à elles reprises par le groupe Théobald Automobiles, déjà implanté avec MG à Metz et Thionville (57), ainsi qu'à Nancy (54) et Saint-Dié-des-Vosges (88).

L’entreprise avait été fondée par Louis Grasser peu après la guerre, avant d’être reprise par ses fils Gilbert, puis Jean-Louis qui signe en 1966 le premier contrat de concession Simca à Haguenau. Caroline Grasser a rejoint la société en 1994 et a pris la direction en 2006.