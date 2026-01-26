Menu
Sébastien Perrouault quitte le groupe Parot pour poursuivre son parcours chez DMD

Publié le 26 janvier 2026

Par Gredy Raffin
Après avoir dirigé la filiale Automotive du groupe automobile familial Parot pendant près de six ans, Sébastien Perrouault change d'environnement. Il a rejoint Nantes pour prendre la direction générale de DMD depuis janvier 2026.
Sébastien Perrouault DMD
Sébastien Perrouault devient directeur général du groupe DMD. ©DR

La suite de la carrière de Sébastien Perrouault va s'écrire dans un autre grand groupe de distribution automobile. Il a officialisé son arrivée chez DMD en qualité de directeur général depuis janvier 2026. Dans l'organigramme, il se positionne alors en complément de l'emblématique président, Christian Digoin.

 

Sébastien Perrouault connaît les contours de cette fonction. Depuis pratiquement six ans, il occupait le même poste pour le compte de Parot Automotive, la filiale automobile du groupe familial. Il avait d'abord passé une année, de 2019 à 2020, comme directeur de la plaque Parot Premium qui comprend les villes de Bordeaux, Limoges et Brive.

 

Diplômé d'école de commerce en Normandie, Sébastien Perrouault a d'abord une sensibilité pour le monde bancaire. Mais très tôt, il a mis cet intérêt au profit du commerce automobile en devenant responsable commercial de PGA Finance, à l'automne 1999. Il gravira les marches jusqu'à devenir directeur de pôle entre juillet 2016 et septembre 2018.

 

Le groupe DMD rachète trois concessions Ford en Vendée

 

Dans ces nouvelles fonctions de directeur général, il aura la mission de piloter les 73 concessions qui commercialisent au total 13 marques, dans huit départements. Christian Digoin lui confie plus spécifiquement les portefeuilles Ford, Ford Pro, Mustang, Suzuki et Chery Group, ainsi que le développement.

