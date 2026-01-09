Le groupe DMD rachète trois concessions Ford en Vendée
Publié le 9 janvier 2026
Depuis le 1er janvier 2026, le groupe DMD compte trois concessions Ford de plus.
En effet, le distributeur présidé par Christian Digoin a racheté les sites arborant l'ovale bleu à Challans, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne (85), appartenant jusque-là à Baudry Automobiles.
DMD compte maintenant 19 concessions Ford dans le Grand Ouest. Il renforce ainsi sa position dans le réseau Ford où il était le deuxième, en 2024, du top 10 des distributeurs Ford derrière le groupe Maurin.
En 2024, le groupe DMD a écoulé 11 600 VN et 10 900 VO et réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 700 millions d'euros.
Son activité Ford, sa marque principale avant même ses trois rachats, a totalisé 6 580 VN pour un chiffre d'affaires de 382 millions d'euros.
DMD distribue également les marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi, Cupra, Seat, Skoda, Fiat, Fiat Professional, Opel, Leapmotor, Isuzu, Jaguar, Land Rover, MG, Maxus et Suzuki.
