Le top 10 des distributeurs Ford en France

En 2024, la marque Ford a vu ses immatriculations se contracter de 15,5 % à 43 623 unités, un résultat cinq fois moins bon que le marché global, qui lui a reculé de 3,2 %.

Un mauvais résultat lié à une gamme assez réduite, conséquence de l'arrêt de la Fiesta, de la fin de vie de la Focus et du très lent démarrage de l'Explorer. Les ventes du constructeur américain sont principalement soutenues par un seul modèle : la Puma, qui couvre plus de 40 % des immatriculations.

Concernant la distribution, le classement évolue à la marge par rapport à l'année dernière. Mais les volumes par groupe ont fondu comme neige au soleil. Le groupe Maurin reste le premier opérateur de la marque Ford avec 4 358 véhicules, mais il en avait écoulé 9 043 en 2023.

DMD et Jallu-Berthier sur le podium

Il est suivi par DMD qui a distribué 3 762 Ford, contre 6 481 l'année précédente. Jallu-Berthier prend la troisième place avec 3 051 unités, conséquence désormais visible du rachat des affaires franciliennes du groupe Parot il y a trois ans. De leur côté, les groupes Grim (2 706) et Amplitude (2 660) se disputent le pied du podium, challengés par Autosphere (Emil Frey) et ses 2 598 immatriculations.

La particularité du réseau Ford est d'être très concentré. 43 investisseurs détiennent 219 points de vente et les dix premiers d'entre eux ont couvert près de 60 % des immatriculations.

En 2024, la rentabilité a été de 0,4 %, en perte d'un point par rapport à l'année dernière et seulement 61 % du réseau ont été profitables. Le chiffre d'affaires moyen par concession a quant à lui progressé de 3,1 % pour atteindre 41,6 millions d'euros.