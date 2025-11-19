Octobre 2025 a marqué une légère décrue des stocks VO de distributeurs

Publié le 19 novembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

À fin octobre 2025, 415 000 voitures d'occasion de moins de sept ans garnissaient les parcs des points de vente, selon les données compilées par Autobiz. Par rapport au mois précédent, le niveau de stock en France a décliné de 1,4 % pour revenir au plus bas depuis un an.

Jamais le stock cumulé de voitures d'occasion de moins de sept ans chez les distributeurs n'avait été aussi bas depuis un an. ©Le Journal de l'Automobile

Les distributeurs maintiennent-ils volontairement un niveau bas de stock de voitures d'occasion ? Le segment des exemplaires de moins de sept ans comptait 415 000 unités en points de vente, à fin octobre 2025, selon les données d'Autobiz. Par rapport au mois précédent, le total a diminué de 1,4 % pour revenir au plus bas niveau depuis octobre 2024. "J'ai tendance à attendre de réaliser une vente avant de décider d'entrer une voiture d'occasion en stock, expliquait récemment un distributeur du réseau Volkswagen. Je peux même attendre deux livraisons pour acheter une seule voiture". Une confidence aux allures de confirmation de la tendance que met en exergue Autobiz dans son étude mensuelle. L'idée étant pour les revendeurs de voitures d'occasion de moins de sept ans de retrouver de la liquidité. Les statistiques montrent qu'ils y parviennent. Il faudrait, en ce moment, 1,6 mois pour faire tourner l'intégralité de leur réserve cumulée. La rotation potentielle s'élevait à 2 mois en octobre 2024 et à 2,7 mois un an plus tôt à titre de comparaison. Stabilité pour les électriques d'occasion Cela tient aussi à une agressivité tarifaire qui ne s'essouffle pas. Les distributeurs se positionnent en moyenne 221 euros sous la cote recommandée par Autobiz. Ils font un peu plus d'efforts financiers qu'au cours des semaines précédentes. Cote d'amour des constructeurs : l'activité véhicule d'occasion perd des points chez les concessionnaires La filiale de Stellantis spécialisée dans les données de marché a regardé plus attentivement les stocks de voitures électriques d'occasion. Le total de 44 000 unités n'a pas bougé entre les deuxième et troisième trimestres 2025. En revanche, la demande est repartie de l'avant.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet