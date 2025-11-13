Cote d'amour des constructeurs : l'activité véhicule d'occasion perd des points chez les concessionnaires

Dans l'édition 2025 de l'étude réalisée par Mobilians auprès des concessionnaires, la note de l'activité de vente de voitures d'occasion se dégrade par rapport à l'an passé. Toyota conserve la première place, Mitsubishi fait un bond mais Audi dégringole.

Les distributeurs ont positionné Toyota au sommet du classement général. ©Le Journal de l'Automobile

D'une année sur l'autre, les concessionnaires ont jugé un peu moins favorablement leur activité de vente de voitures d'occasion. Dans l'édition 2025 de la Cote d'amour des réseaux, l'étude nationale conduite par Mobilians, la note moyenne obtenue par les différentes marques du marché tricolore a baissé de 0,07 point, à 3,82.

Ils sont globalement 11 % des distributeurs officiels à avoir listé le commerce VO parmi les éléments de satisfaction cette année. À l'inverse, ils sont 14 % à avoir rangé cette activité dans les colonnes des sources de contrariété. À titre de comparaison, le VN satisfait 34 % des concessionnaires et mécontente 46 % d'entre eux.

La situation semble s'être dégradée dans plusieurs domaines. En atteste le taux de satisfaction en déclin sur l'item de la mise en avant du label (51 % de satisfaction ; -18 points). La chute a été plus prononcée encore pour l'animation commerciale (-19 points, à 42 %), pour le prix d'achat (-20 points, à 32 %) et pour la qualité de l'offre proposée par le constructeur (-25 points, à 36 %).

Dans chacune de ces catégories, une même lauréate : Toyota. La marque japonaise obtient systématiquement une meilleure note que toutes les concurrentes. Son avance est, faut-il le souligner, des plus nettes en matière de mise en lumière du label (8,29 contre une moyenne nationale de 4,69 et une deuxième place de Volvo à 6,55).

Toyota garde la trajectoire, Audi dérape

Toyota s'arroge donc logiquement la palme 2025. La marque réédite sa performance de l'an passé. En progression de 1,31 point par rapport à 2024, sa note de 7,34 au classement général lui permet de devancer Mercedes (6,13, soit +0,67 point) et Renault (5,73, soit +0,32 point).

D'une année à l'autre, les concessionnaires Mitsubishi ont bien mieux estimé les outils à disposition. La marque gagne 2,33 points pour monter à une note de 3,25. Loin d'être dans la meilleure période de son histoire, Jaguar Land Rover parvient toutefois à prendre 1,08 point en comparaison avec l'an passé pour terminer avec une note de 3. Retenons par ailleurs le +0,98 point de Citroën (4,89) qui se hisse de la quinzième à la huitième place.

L'étude de Mobilians a montré, à l'inverse, que la cote d'amour est en baisse notable chez des marques précédemment bien placées. Créditée d'une note de 5,63 en 2024, Mini passe de la deuxième à la dixième place du classement avec un score de 4,83. Même constat pour Audi qui tombe du quatrième au quinzième rang avec 3,94 contre 5,52 l'an passé.

Ces notes ont été décernées dans un contexte de marché compliqué pour les concessionnaires. Ils font face à des afflux de véhicules parfois mal positionnés d'un aspect tarifaire. En outre, l'achat de voitures d'occasion en points de vente a nettement reculé en 2025. Tous types d'enseignes confondues, le canal du BtoC a fondu de 11,2 %, selon AAA Data, qui a dénombré 1 866 500 transactions entre janvier et octobre.