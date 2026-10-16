Marine Cottebrune devient directrice associée de la franchise Ewigo

Le réseau Ewigo tient sa nouvelle directrice associée. Florent Barboteau, le fondateur de la franchise de vente de voitures d'occasion entre particuliers, a annoncé, le 10 octobre dernier lors du séminaire national, que Marine Cottebrune avait été promue au sommet de l'organigramme.

Entrée dans l'entreprise en 2018 en qualité d'animatrice du réseau, Marine Cottebrune a gravi les échelons. Elle a été responsable du réseau avant d'en devenir la directrice en novembre 2022.

"Je l'ai poussée à prendre des décisions importantes et à porter des responsabilités qu'elle n'imaginait peut-être pas assumer quelques années plus tôt. Elle a toujours répondu présente", a dit à son sujet Florent Barboteau, dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Marine Cottebrune fait valoir un master en entrepreneuriat obtenu à l'université de Rennes (35). Un diplôme doublé d'un master 2 en marketing et vente avec spécialisation franchise et commerce en réseau.

Ewigo poursuit sa croissance sur le marché des voitures d'occasion. Le siège emploie une vingtaine de collaborateurs et le réseau compte une centaine d'agences réparties sur tout le territoire français.