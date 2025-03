Lynk & Co monte à bord du réseau Volvo

La marque du groupe Geely a signé les premiers contrats de distribution en France avec des investisseurs Volvo, ses partenaires exclusifs. L’objectif est d’atteindre entre 20 et 25 points de vente physiques Lynk & Co d’ici fin 2025.

Lynk & Co a déjà signé avec trois investisseurs Volvo en France. ©Lynk & Co

Fin 2024, Lynk & Co renonçait, faute de volumes suffisants, à vendre ses voitures exclusivement en ligne. Un virage stratégique qui passe aujourd’hui par le développement d’un réseau de distribution physique traditionnel.

La marque chinoise dirigée par Nicolas Lopez Appelgren se tourne logiquement dans cette démarche vers un autre membre de la famille Geely, Volvo. Seuls les distributeurs de la marque suédoise sont démarchés pour accrocher le nouveau panneau.

Trois contrats signés

Les discussions vont bon train puisque trois contrats ont d’ores et déjà été signés. Le groupe Bidaud, basé à Athis-Mons (91), est le premier à avoir ouvert un point de vente Lynk & Co dans l’Hexagone. Il sera prochainement imité par le groupe Saint-Christophe près de Nancy (54) et Général Automobile (groupe Sofilio) du côté de Nantes (44).

Ce 24 mars 2025, une vingtaine d’investisseurs Volvo potentiels ont par ailleurs été réunis à Paris en présence du directeur général de Lynk & Co. Le but était de leur présenter la nouvelle stratégie de la marque mais aussi d’aborder les aspects contractuels et financiers.

"En 2025, notre objectif est d’avoir entre 20 et 25 sites physiques en France, dont une dizaine ouvriront avant l’été, assure Michael Meyer, responsable du développement réseau de Lynk & Co France. Nous visons les 40 points de vente en 2026". L’objectif premier est de couvrir les principales métropoles du pays.

Lynk & Co n’entend pas braquer les investisseurs avec des exigences démesurées et des investissements excessifs. Néanmoins, il leur est demandé de créer un espace de vente spécifique à la marque, avec son propre univers, et de mettre à disposition du personnel dédié, notamment des vendeurs.

Trois modèles au catalogue d'ici l'été

Un minimum de 150 m2 d’exposition est réclamé, une taille raisonnable qui ne nécessitera pas la construction de sites, seulement des aménagements d’espace. "Il ne s’agit pas de simples corners, nous avons d’ailleurs des projets qui portent sur 400 m2", tient néanmoins à préciser Michael Meyer.

Le but n’est pas de voir trop petit. Lynk & Co entend accueillir ses futurs clients dans des espaces conviviaux et qui seront en mesure de présenter toute la gamme. Celle-ci comptera trois modèles à compter de l’été, dont le SUV 08 hybride rechargeable à 200 km d’autonomie en électrique.

Au niveau contractuel, Lynk & Co propose des contrats de distribution classiques. Il n’est pas question de contrats d’agent. La vente en ligne, qui reste possible, ne devrait pas être un sujet de crispation avec le réseau puisqu’il sera rémunéré systématiquement, même si le client ne se rend pas en concession.

Enfin, concernant l’après-vente, elle se fera dans les ateliers Volvo, comme c’est d’ailleurs le cas pour certains depuis 2021. "Nos véhicules peuvent d’ores et déjà être entretenus dans 35 ateliers Volvo et nous serons à 45 d’ici la fin de l’année", précise Michael Meyer. Les modèles Lynk & Co partagent d’ailleurs de nombreux éléments techniques et mécaniques avec ceux de Volvo.

3 000 ventes en 2025

Les discussions entre Lynk & Co et Volvo n’éludent aucun sujet. Stratégie VO, véhicules de démonstration et autres financements sont à l’ordre du jour. Sur la question du financement, par exemple, Lynk & Co a le même partenaire en France, à savoir BNP Paribas Personal Finance.

Forte de ces développements, la marque chinoise vise les 3 000 ventes en France en 2025. Le temps presse, puisque le compteur n’est qu’à 20 unités à fin février. En 2024, 519 exemplaires du SUV 01 avaient été écoulés. Ce dernier a depuis été restylé et a récemment reçu le renfort du SUV 100 % électrique 02.