Avec le 08, Lynk & Co pulvérise le record d’autonomie des PHEV

Lynk & Co s’apprête à commercialiser le 08 sur le marché européen, à compter du mois de juin 2025. Ce D-SUV hybride rechargeable se distingue par son autonomie record de 200 km en mode électrique. Son prix de départ est annoncé à 53 995 euros.

Lynk & Co annonce une autonomie électrique record pour le 08. ©Lynk & Co

Après avoir vivoté pendant plusieurs années avec un seul modèle, le 01, Lynk & Co accélère. Dans la foulée de l’arrivée de son SUV électrique, le 02, la marque chinoise lance une nouvelle flèche. L’entité du groupe Geely va commercialiser, en juin prochain, un SUV hybride rechargeable aux caractéristiques uniques sur le marché européen.

Ce nouveau venu, baptisé 08, est homologué à 200 km d’autonomie en mode 100 % électrique, selon la norme WLTP. Une valeur obtenue grâce à sa batterie de 39,6 kWh. Il n’existe pas d’équivalent sur le sol européen. La concurrence atteint au mieux les 140 km, cas notamment l’Audi A3 TFSI e ou de la Volkswagen Golf eHybrid.

A partir de 53 995 euros

Le 08, un SUV positionné sur le segment D, accepte en conséquence la recharge rapide en courant continu. Lynk & Co communique un plein de 10 à 80 % en 33 minutes. Une autre donnée à avoir en tête est l’autonomie totale cumulée, thermique et électrique, de 1 100 km.

"Le Lynk & Co 08 est une étape stratégique pour notre marque. Grâce à son autonomie électrique étendue, il fait le lien avec la mobilité électrique totale. Ce lancement est passionnant car il accompagne un élargissement de notre offre et de nos canaux de vente", déclare Nicolas López Appelgren, PDG de Lynk & Co International.

Le 08 sera disponible en deux niveaux de finition, Core et More, respectivement à partir de 53 995 et 57 995 euros.