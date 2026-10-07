Les professionnels du véhicule d'occasion ont négocié les prix à la baisse en septembre 2026

La déflation des montants négociés se poursuit sur le marché des transactions de voitures d'occasion entre professionnels. Une réalité constatée par Auto1.com dans son étude mensuelle de l'activité sur la plateforme européenne de remarketing.

Concrètement, l'indice de prix – dont la base 100 a été établie en janvier 2015 – est revenu à 133,2 points en septembre 2026. Ce qui représente une baisse de 2,3 % sur un mois et une chute de 6,2 % comparativement au pic d'avril, quand le début de la guerre au Moyen-Orient avait déclenché une vague d'achats de voitures électriques.

Des électriques en hausse

"Depuis mai, les prix moyens ont baissé dans toutes les catégories d’ancienneté. Cette tendance traduit une normalisation du marché après la hausse saisonnière observée au printemps", commente Manutea Dupont, vice-président d’Auto1 Group France.

Dans la note de synthèse, il est précisé que les prix des véhicules électriques affichent une hausse de l'ordre de 20,6 % depuis janvier et de 13,8 % sur un an, tandis que les prix de l’essence et du diesel ont baissé de 5,6 % au rythme trimestriel et de 6 % sur un an.

Il est à noter enfin que ce mois de septembre a pris une tournure historique. En effet, jamais depuis le mois de mai 2021, l'indice de prix moyen n'était descendu aussi bas. À l’époque, le marché des voitures d'occasion entre professionnels amorçait tout juste une vague inflationniste qui allait durer jusqu'au paroxysme de juillet 2022 (indice à 171,6 points).