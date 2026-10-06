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Voitures d'occasion : les enseignes ont perdu 7,4 % en septembre 2026

Publié le 6 octobre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
En septembre 2026, les enseignes françaises ont totalisé tout juste 168 130 reventes de voitures d'occasion auprès des particuliers, cédant 7,4 % de volume par rapport à l'an passé. Au cumul des mois, AAA Data rapporte une baisse d'activité de 7,8 % chez les professionnels.
Analyse du marché chez les revendeurs professionnels de voitures d'occasion.
Toutes les tranches d'âge restent en berne chez les revendeurs professionnels de voitures d'occasion. ©JA

Malgré un mois d'août 2026 très calme et une opération journée portes ouvertes, les enseignes n'ont pas réussi à faire s'envoler les chiffres de ventes de voitures d'occasion en septembre. Selon AAA Data, le marché des transactions entre professionnels et particuliers a subi un ralentissement de 7,4 % au cours du mois passé, pour revenir à 168 130 unités.

 

Les boutiques ont souffert de la désaffection des acheteurs pour les voitures d'occasion très récentes. Les produits âgés de moins de 12 mois ont dégringolé de 16,9 % en volume, sous les 14 100 unités. Quant au segment des VO de 1-2 ans, il a perdu 9,1 %, à 14 333 unités. Aucune tranche d'âge n'a terminé en croissance sur la période.

 

Le VO récent fonctionne en CtoC

 

Au terme des neuf premiers mois de l'exercice 2026, les professionnels accumulent 1,532 million de transactions, soit -7,8 % par rapport à l'an passé. Ils accusent alors une perte de part de marché, retombant à 39,6 % de pénétration tous canaux confondus (41,1 % sur les ventes à particulier).

 

En comparaison, le canal du CtoC a glissé de 2,5 % en septembre, se limitant à 251 915 voitures échangées de gré à gré. Il est à souligner que les reventes des voitures récentes ont augmenté de 3,6 % pour les moins de 12 mois (4 550 unités) et de 5,2 % pour le 12-24 mois (3 130 unités).

 

Une rentrée en recul de 4,7 % pour le marché des occasions

 

À l'entame du dernier trimestre, le marché du CtoC revendique pas loin de 2,193 millions de transactions, soit un repli annuel contenu de 1,6 %. Le segment du 2-5 ans est à la peine (-14,4 %, à 136 850 unités), alors que le VO récent est tiré vers le haut, à l'instar des produits de moins de 12 mois dont les reventes s'envolent de 7,9 %, à 42 150 unités.

 

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