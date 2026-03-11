Les distributeurs ont abaissé leur niveau de stock VO en février 2026

Le pic du mois de janvier 2026 semble avoir été gommé. L'étude mensuelle des stocks réalisée par Autobiz a révélé que le nombre de voitures et utilitaires d'occasion de moins de sept ans disponibles chez les revendeurs a diminué en février dernier. Estimée à 442 000 unités par la société d'analyse de marché automobile, la réserve a donc fondu de 6,5 % par rapport au mois précédent.

Un tel niveau de volume se rapproche doucement de la normalité constatée ces derniers mois. Les distributeurs français de véhicules d'occasion avaient pris pour habitude de travailler avec un stock de 415 000 à 440 000 unités en ordre de grandeur. L'épisode du mois de janvier semble alors avoir été la conséquence de la saison des restitutions.

Une liquidité de stock en progrès

D'une certaine manière, la situation à fin février est d'ailleurs plutôt encourageante à en croire les statistiques d'Autobiz. Le ratio entre le niveau de stock et la dynamique commerciale (209 000 ventes en février) donne une liquidité de 2,1 mois. À titre de comparaison, les deux dernières années écoulées, les professionnels avaient l'équivalent de 3 mois, puis de 2,4 mois de travail sur leur parc à fin février.

Cela se traduit dans la gestion des tarifs. En janvier, les revendeurs de voitures d'occasion positionnaient leurs offres en moyenne 267 euros sous la cote d'Autobiz. Un mois plus tard, ils les situaient 266 euros en dessous. Une stabilité qui tend à démontrer que le marché a trouvé une forme d'équilibre… ou un point bas à ne pas dépasser en ces temps de profitabilité difficile.

D'ailleurs, Autobiz fait un focus trimestriel sur la dépréciation des voitures d'occasion par type de motorisation. Depuis le troisième trimestre 2025, celle-ci stagne à 11 % pour les modèles thermiques. Au rayon des voitures électriques, dans le même temps, elle est passée de -19 % à -16 %. Et les analystes de conclure qu'il y a une convergence progressive des deux segments.