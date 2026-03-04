Émission spéciale VO : l'intuition des vendeurs s'effacera-t-elle derrière la technologie ?
Publié le 4 mars 2026
Chez les distributeurs de voitures d'occasion, le flair commercial et l'expérience terrain restent des atouts précieux. Mais face aux nouvelles réalités et exigences du marché, peut-on encore piloter efficacement sans s’appuyer sur la data ?
Grâce à un décryptage concret et sans dogmatisme, cette émission livrera des réponses aux questions récurrentes des distributeurs : comment articuler intuition et données, quels indicateurs sont vraiment utiles et comment transformer la data en décisions opérationnelles au service de la performance VO ?
Ce prochain rendez-vous du Journal de l'Automobile analysera les nouveaux enjeux de la distribution VO à l'aide de plusieurs experts réunis en plateau :
- Olivier Flavier, directeur général automobile chez Leboncoin,
- Pierre-Emmanuel Tanguy, directeur général d'Autorigin,
- Dimitri Sionnet, dirigeant des garages et carrosserie DSI Automobiles et cogérant de Gouin mobilités,
- Guilhem Itié, spécialiste du commerce VO.
Ils seront les invités d'une émission présentée par Gredy Raffin, chef de rubrique VO au Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le jeudi 5 mars 2026, à 10h30.
Pour assister à l'émission et discuter avec la communauté, n'oubliez pas de vous inscrire ici.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.