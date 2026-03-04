Émission spéciale VO : l'intuition des vendeurs s'effacera-t-elle derrière la technologie ?

Chez les distributeurs de voitures d'occasion, le flair commercial et l'expérience terrain restent des atouts précieux. Mais face aux nouvelles réalités et exigences du marché, peut-on encore piloter efficacement sans s’appuyer sur la data ?

Grâce à un décryptage concret et sans dogmatisme, cette émission livrera des réponses aux questions récurrentes des distributeurs : comment articuler intuition et données, quels indicateurs sont vraiment utiles et comment transformer la data en décisions opérationnelles au service de la performance VO ?

Ce prochain rendez-vous du Journal de l'Automobile analysera les nouveaux enjeux de la distribution VO à l'aide de plusieurs experts réunis en plateau :

Olivier Flavier , directeur général automobile chez Leboncoin,

, directeur général automobile chez Leboncoin, Pierre-Emmanuel Tanguy , directeur général d'Autorigin,

, directeur général d'Autorigin, Dimitri Sionnet , dirigeant des garages et carrosserie DSI Automobiles et cogérant de Gouin mobilités,

, dirigeant des garages et carrosserie DSI Automobiles et cogérant de Gouin mobilités, Guilhem Itié, spécialiste du commerce VO.

Ils seront les invités d'une émission présentée par Gredy Raffin, chef de rubrique VO au Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le jeudi 5 mars 2026, à 10h30.

Pour assister à l'émission et discuter avec la communauté, n'oubliez pas de vous inscrire ici.