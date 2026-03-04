Menu
Distribution

Émission spéciale VO : l'intuition des vendeurs s'effacera-t-elle derrière la technologie ?

Publié le 4 mars 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Dans une émission du Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le jeudi 5 mars 2026 à 10h30, quatre spécialistes de la vente de véhicules d'occasion partagent leur vision du métier en pleine mutation. Au-delà de l'évolution des méthodes commerciales, ils expliqueront comment utiliser la data pour optimiser ses performances.
Émission VO data
De gauche à droite : Dimitri Sionnet, dirigeant des garages et carrosserie DSI Automobiles et cogérant de Gouin mobilités, Pierre-Emmanuel Tanguy, directeur général d'Autorigin, Olivier Flavier, directeur général automobile chez Leboncoin, et Guilhem Itié, spécialiste du commerce VO. ©JA

Chez les distributeurs de voitures d'occasion, le flair commercial et l'expérience terrain restent des atouts précieux. Mais face aux nouvelles réalités et exigences du marché, peut-on encore piloter efficacement sans s’appuyer sur la data ?

 

Grâce à un décryptage concret et sans dogmatisme, cette émission livrera des réponses aux questions récurrentes des distributeurs : comment articuler intuition et données, quels indicateurs sont vraiment utiles et comment transformer la data en décisions opérationnelles au service de la performance VO ?

 

Le vrai visage des stocks VO : le paradoxe de janvier 2026

 

Ce prochain rendez-vous du Journal de l'Automobile analysera les nouveaux enjeux de la distribution VO à l'aide de plusieurs experts réunis en plateau :

  • Olivier Flavier, directeur général automobile chez Leboncoin,
  • Pierre-Emmanuel Tanguy, directeur général d'Autorigin,
  • Dimitri Sionnet, dirigeant des garages et carrosserie DSI Automobiles et cogérant de Gouin mobilités,
  • Guilhem Itié, spécialiste du commerce VO.

 

Ils seront les invités d'une émission présentée par Gredy Raffin, chef de rubrique VO au Journal de l'Automobile, diffusée en ligne le jeudi 5 mars 2026, à 10h30.

 

Pour assister à l'émission et discuter avec la communauté, n'oubliez pas de vous inscrire ici.

