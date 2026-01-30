Leads VN : l’Europe avance, mais pas au même rythme

Publié le 30 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin

Fin 2025, les constructeurs présents sur les cinq grands marchés européens ont cumulé autour de 766 000 leads VN sérieux, selon les estimations d'Autobiz. Un volume en progression de 18 % par rapport à décembre 2024. Mais un seul pays a véritablement tiré la croissance.

La France a enregistré une croissance de 13 % de son nombre de leads VN en décembre 2025. ©AdobeStock

La tendance a été plutôt bonne. En décembre 2025, selon les données de l'étude d'Autobiz, quelques 766 000 leads VN qualifiés ont été comptabilisés sur le canal digital au cumul des marques et des cinq grands marchés automobiles d'Europe. Une meilleure performance en comparaison avec l'année précédente puisque le total s'est envolé de 18 %. Un tel score place le mois de décembre 2025 pile dans la moyenne observée tout au long de l'année. En 2025, les sites internet ont effectivement généré un peu plus de 766 500 leads VN par mois. Aussi, faut-il souligner que décembre a tout de même été le plus mauvais mois depuis juin 2025 en nombre de contacts sérieux. La France et l'Italie s'en sortent mieux Clairement, le Royaume-Uni a tiré les chiffres vers le haut en décembre. Par rapport à 2024, le volume de leads VN a fait un bond de 25 %. Aucune autre nation du top 5 européen n'est parvenue à surpasser la moyenne. La France et l'Italie ont terminé en croissance annuelle de 13 %. Dans l'Hexagone, Autobiz évalue à 108 000 le nombre de contacts validés en décembre. Un finish bien loin des standards puisque la moyenne annuelle se situe à 116 200 leads par mois, avec pour point culminant 129 000 en mars et pour point bas 107 000 en mai. Porté par les électriques, le marché européen a progressé de 1,8 % en 2025 En Allemagne, les opportunités commerciales ont augmenté de 7 % d'une année à l'autre pour atteindre 145 000 leads. Il faut savoir qu'outre-Rhin, la moyenne aura été d'un peu plus de 163 000 contacts par mois en 2025. Une croissance de 7 % a également été observée en Espagne. Quelque 61 000 personnes ont manifesté de l'intérêt pour une voiture neuve en fin d'année. Ce qui s'inscrit dans la tendance du second semestre et plus globalement de l'année. En 2025, la moyenne a été de 61 500 leads mensuels.

