Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Le Temple Automobiles devient J. Bervas Automobiles Nantes

Publié le 6 janvier 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Cinq ans après le rachat par le groupe Sofipel, Le Temple Automobiles adopte un nouveau nom. Désormais baptisée J. Bervas Automobiles Nantes, la société spécialisée dans la vente de voitures d'occasion à professionnel achève son processus d'assimilation.
J. Bervas Automobiles Nantes voitures d'occasion
Le Temple Automobile devient J. Bervas Automobiles Nantes. ©Sofipel

Une page se tourne pour l'enseigne de vente de voitures d'occasion à professionnel Le Temple Automobiles. Le 5 janvier 2026, le groupe Sofipel a annoncé l'abandon de cette étiquette au profit du panneau J. Bervas Automobiles Nantes.

 

Cinq ans après le rachat de la société nantaise par le groupe breton, ce changement d'identité vient parachever le processus d'intégration au réseau J. Bervas Automobiles. Pour mémoire, celui-ci se compose de sept autres adresses dont Rennes (35), Saint-Brieuc (22), Brest (29), Caen (14), Lorient (56), Le Mans (72) et plus récemment Poitiers (86).

 

"Grâce à cette intégration au réseau J. Bervas Automobiles, une évolution significative des ventes est anticipée. L’apport de la marque se fait d’ores et déjà ressentir et constitue une véritable opportunité de croissance pour le site", commente Yann Quéru, directeur de J. Bervas Automobiles Nantes. Connecté à Global Autostore, la plateforme du groupe Sofipel, il a maintenant accès à un stock complémentaire de 2 000 voitures d'occasion.

 

Une consolidation évidente

 

Cette mesure n'a rien de surprenant. Comme le rappelle Antoine Pelleau, directeur de la stratégie commerciale de Sofipel, le groupe familial breton s'emploie depuis deux décennies à orchestrer une expansion géographique dans le Grand Ouest. Il consolide ainsi son maillage.

 

Quelles marques ont permis au marché de l'occasion de tenir le choc en 2025 ?

 

Depuis la reprise de l'activité en fin d'année 2020, le groupe Sofipel a franchi un palier. Il s'est effectivement hissé dans l'élite des enseignes indépendantes sur le marché des voitures d'occasion avec un volume d'environ 22 000 transactions annuelles sur les canaux BtoB et BtoC.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Bee2Link met la main sur Planet VO² et accélère sa stratégie “Software Defined Retail”

Bee2Link met la main sur Planet VO² et accélère sa stratégie “Software Defined Retail”

Quelles marques ont permis au marché de l'occasion de tenir le choc en 2025 ?

Quelles marques ont permis au marché de l'occasion de tenir le choc en 2025 ?

La tension monte sur les occasions électriques premium

La tension monte sur les occasions électriques premium

Voitures d'occasion : les temps forts de l'année 2025

Voitures d'occasion : les temps forts de l'année 2025

WeeCars en route pour racheter Oxylio

WeeCars en route pour racheter Oxylio

Auto1 introduit le prix garanti pour mieux couvrir les reprises de voitures d'occasion

Auto1 introduit le prix garanti pour mieux couvrir les reprises de voitures d'occasion

Laisser un commentaire

cross-circle