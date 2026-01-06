Le Temple Automobiles devient J. Bervas Automobiles Nantes

Cinq ans après le rachat par le groupe Sofipel, Le Temple Automobiles adopte un nouveau nom. Désormais baptisée J. Bervas Automobiles Nantes, la société spécialisée dans la vente de voitures d'occasion à professionnel achève son processus d'assimilation.

Le Temple Automobile devient J. Bervas Automobiles Nantes. ©Sofipel

Une page se tourne pour l'enseigne de vente de voitures d'occasion à professionnel Le Temple Automobiles. Le 5 janvier 2026, le groupe Sofipel a annoncé l'abandon de cette étiquette au profit du panneau J. Bervas Automobiles Nantes.

Cinq ans après le rachat de la société nantaise par le groupe breton, ce changement d'identité vient parachever le processus d'intégration au réseau J. Bervas Automobiles. Pour mémoire, celui-ci se compose de sept autres adresses dont Rennes (35), Saint-Brieuc (22), Brest (29), Caen (14), Lorient (56), Le Mans (72) et plus récemment Poitiers (86).

"Grâce à cette intégration au réseau J. Bervas Automobiles, une évolution significative des ventes est anticipée. L’apport de la marque se fait d’ores et déjà ressentir et constitue une véritable opportunité de croissance pour le site", commente Yann Quéru, directeur de J. Bervas Automobiles Nantes. Connecté à Global Autostore, la plateforme du groupe Sofipel, il a maintenant accès à un stock complémentaire de 2 000 voitures d'occasion.

Une consolidation évidente

Cette mesure n'a rien de surprenant. Comme le rappelle Antoine Pelleau, directeur de la stratégie commerciale de Sofipel, le groupe familial breton s'emploie depuis deux décennies à orchestrer une expansion géographique dans le Grand Ouest. Il consolide ainsi son maillage.

Depuis la reprise de l'activité en fin d'année 2020, le groupe Sofipel a franchi un palier. Il s'est effectivement hissé dans l'élite des enseignes indépendantes sur le marché des voitures d'occasion avec un volume d'environ 22 000 transactions annuelles sur les canaux BtoB et BtoC.