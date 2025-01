Voitures d'occasion : Sofipel installe J. Bervas à Poitiers

Le groupe breton, qui compte parmi les forces indépendantes les plus influentes du marché français des voitures d'occasion, a officialisé son arrivée à Poitiers (86). Cet investissement de Sofipel s'est fait sous les couleurs de J. Bervas, son enseigne multimarque.

A Poitiers, le site J. Bervas pourrait vendre 1 500 voitures par an. ©Sofipel

La façade est achevée et les activités commerciales vont pouvoir débuter. Le groupe Sofipel a annoncé, le 29 janvier 2025, l'ouverture à Poitiers (86) d'un point de vente J. Bervas, qui sera effective au 1er février prochain. Il s'agit du septième site aux couleurs de l'enseigne dédiée à la revente de voitures d'occasion à particulier et le vingt-deuxième pour le groupe de distribution dans son ensemble.

Pour cette nouvelle agence J. Bervas, Sofipel a retenu un emplacement au cœur de la zone automobile de Poitiers. Il a pour voisin une antenne locale de la franchise VPN Autos, mais également Startcar, la filiale du groupe Sofibrie présentée récemment dans nos colonnes. Quinze collaborateurs ont été recrutés pour préparer les véhicules d'occasion et les présenter aux clients. La direction estime que 1 500 transactions pourraient ainsi y être bouclées par an.

Rayonner sur la façade ouest

Par cet investissement, le groupe familial breton découvre une autre région. Après ses incursions dans les Pays de la Loire avec le rachat du groupe nantais Le Temple Automobile, puis des ouvertures dans le Centre-Val de Loire, notamment au Mans (72), Sofipel entre en Nouvelle-Aquitaine.

Il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. "Sofipel se distingue aujourd’hui comme un acteur majeur du marché de l’automobile dans le Grand Ouest et a désormais pour ambition de rayonner sur l’ensemble de la façade ouest", a-t-il été avancé dans le communiqué diffusé à la presse.

Et Antoine Pelleau, le directeur commercial, d'appuyer lors d'un échange avec Le Journal de l'Automobile : "On ne s'interdit rien en matière de couverture. Nous pourrons continuer de descendre le long de la côte ou rentrer dans les terres en fonction des possibilités".

Retour aux niveaux de 2019

Reste que le schéma de distribution, en plus de prendre du temps de recherche, est consommateur de foncier, soit un poste de dépense important. Mais Sofipel défend un modèle d'affaires pérenne. "Nous avons une agilité qui nous permet de gérer les stocks au plus proche des réalités de marché et ainsi d'avoir une rotation satisfaisante", soutient Antoine Pelleau.

Les points de vente assureront localement le reconditionnement et la préparation. Les achats, qu'ils soient des véhicules d'occasion ou des pièces détachées, continueront d'être centralisés. Cela devrait soulager la logistique et participer à la flexibilité de J. Bervas.

Le groupe Sofipel compte toujours parmi les acteurs influents du marché des voitures d'occasion en France. Alors qu'il a immatriculé moins de 1 000 voitures neuves en 2024, il a totalisé plus de 22 000 véhicules d'occasion. Près de 70 % de ce volume a été acquis par des particuliers. "Nous avons retrouvé nos niveaux de 2019", se félicite le directeur commercial.