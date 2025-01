Voitures d'occasion : Cobredia densifie son maillage de centres Autostyle

Le groupe de distribution breton poursuit ses investissements dans la vente de voitures d'occasion. Cobredia a choisi La Mézière, près de Rennes (35), pour installer le sixième site aux couleurs de son enseigne Autostyle.

Alan Gaultier a obtenu la confiance du groupe Cobredia pour diriger le centre Autostyle de Rennes. ©Cobredia

Le groupe Cobredia a officialisé l'ouverture de son nouveau point de vente Autostyle. L'enseigne dédiée au commerce de voitures d'occasion s'installe à La Mézière, près de Rennes (35). Il s'agit du sixième site opérationnel en Bretagne.

Il a été aménagé en lieu et place de la concession qui abritait les gammes Maserati, Lotus et Dogde. Un emplacement sur lequel le groupe de distribution exploitera un bâtiment qui comprend un hall de 280 m2 et, pour assurer le service après-vente, un atelier de 400 m2. Le terrain dans son ensemble s'étend sur une superficie de 4 000 m2. Autostyle pourra ainsi exposer quelque 500 voitures d'occasion.

Pour mémoire, l'offre proposée par Autostyle se compose de voitures et de véhicules utilitaires d'occasion de toutes marques d'une valeur s'échelonnant entre 6 000 et 45 000 euros. Des exemplaires en provenance des concessions, car jugés non stratégiques par les RVO ou ayant transité par Cap VO, la centrale d'achat de Cobredia.

Un ancien de Sonauto aux manettes

Le groupe de distribution présidé par François Picard a confié les commandes de cette affaire bretillienne à Alan Gaultier. Ce dernier avait fait un bref passage dans le groupe DMD, en qualité de chef des ventes de la concession Ford de Cesson-Sévigné (35). Mais pour l'essentiel, sa carrière s'est déroulée dans les rangs d'Audi Rennes (Sonauto).

Les cinq premiers centres Autostyle avaient été ouverts à Laval (53), Saint-Brieuc (22), Brest (29), Lorient et Vannes (56). Le groupe Cobredia dans son ensemble totalise 88 points de vente à travers la Bretagne. Il a dépassé 23 000 ventes de véhicules, en 2023, générant 785 millions d'euros.