Quelles marques ont permis au marché de l'occasion de tenir le choc en 2025 ?

Publié le 5 janvier 2026

Par Gredy Raffin
4 min de lecture
Plus de 5,4 millions de voitures d'occasion ont été revendues au cours de l'année 2025, selon les statistiques de AAA Data. Dans un contexte difficile, le marché tricolore a grappillé 0,8 % sur un an. Cette progression est surtout à mettre au crédit d'un solide dernier trimestre.
marché voitures d'occasion 2025
Dans le tumulte de l'année 2025, BMW, Toyota et Dacia comptent parmi les quelques marques à avoir tiré le marché des voitures d'occasions vers le haut. ©Le Journal de l'Automobile

Ce n'était pas gagné d'avance, mais le marché français des voitures d'occasion a terminé l'année 2025 en croissance. D'après AAA Data, plus de 5,396 millions de transactions ont été enregistrées tous canaux confondus, soit +0,8 % sur un an. Un exercice qui, faut-il préciser, comptait un jour ouvré de moins (251 jours contre 252 jours en 2024).

 

Il faut dire que le secteur a connu une forte accélération dans la dernière ligne droite. En effet, sur le seul mois de décembre, 452 150 voitures d'occasion ont changé de main, en gain de 5,8 % par rapport à 2024. Il faut notamment souligner les performances de marques comme Citroën (+8,8 %, à 48 360 unités), BMW (+13,6 %, à 21 950 unités) ou encore Dacia (+12,8 %, à 16 260 unités).

 

Un mois de décembre qui a soldé un quatrième trimestre de bonne facture. Quelque 1 359 600 transactions ont été comptabilisées au cours de cette période. Autrement dit, outre le fait d'avoir gagné 0,8 % par rapport au T4 2024, il ne s'était plus vendu autant de voitures d'occasion sur cette période depuis l'exercice 2021 (1 441 819 unités à l'époque).

 

Les françaises perdent, les challengers s'engouffrent

 

Revenons à l'exercice 2025 dans sa globalité. Il n'a pas été clément avec les marques françaises. Certes Renault a généré 1 % d'activité supplémentaire, dépassant 993 000 transactions. Mais Peugeot (-1,4 %, sous les 928 500 unités) et Citroën (-1,5 %, à 586 480 unités) ont rencontré plus de difficultés. En ajoutant les volumes de DS (41 650 unités ; +0,7 %), le quatuor revendique 47,2 % de pénétration, soit 0,7 point de moins qu'en 2024.

 

La situation n'a pas été plus favorable aux marques généralistes importées historiques. Seule Toyota a bondi de 8,8 %, à près de 219 000 voitures d'occasion vendues tous canaux confondus. Malgré cela, les autres ont perdu du terrain. Derrière Volkswagen (-0,3 %, à 415 600 unités), Ford (-2,3 %, à 176 880 unités), Opel (-8,3 %, à 138 750 unités), Fiat (-3,9 %, à 130 365 unités) et Nissan (-1,1 %, à 115 920 unités) ont attiré bien moins d'acheteurs. De fait, leur pénétration cumulée glisse de 0,3 point, à 22,2 %.

 

Les 10 points marquants du marché automobile en décembre 2025 : le miracle n'a pas eu lieu

 

Chez les premium allemands, Audi (-0,1 %, à 224 370 unités) et Mercedes (-0,2 %, à 215 100 unités) ont résisté tant bien que mal. L'excellente année 2025 de BMW, qui boucle en croissance de 3,5 %, à plus de 242 600 unités, aura permis au segment de maintenir son niveau d'influence. Au cumul, le trio conserve 12,6 % de part de marché.

 

Sur le marché des voitures d'occasion, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda et Suzuki font désormais figure de challengers sur la durée. Exception faite de la dernière citée (-2,2 %, à 51 950 unités), ces quatre marques ont enregistré des croissances significatives. Dacia (+10,5 %, à 186 870 unités), Hyundai (+7,8 %, à 76 970 unités) et Skoda (+7,8 %, à 50 250 unités) ont particulièrement brillé. Cet ensemble atteint une pénétration de 8,2 % contre 7,7 % l'année précédente.

 

Des nouveaux venus qui s'imposent

 

D'une année à l'autre, les vingt premières marques du marché des voitures d'occasion ont pesé 93,1 % des reventes. Leur poids a diminué de 0,5 point par rapport à 2024. Ce qui est lié à la montée en régime de nouvelles gammes.

 

En effet, 0,3 point de pénétration a été capté par un lot de cinq marques. En cumulant 55 871 transactions, soit une envolée de 60,4 %, Tesla, Cupra, MG Motor, BYD et Alpine sont passées de 0,7 à 1 % entre 2024 et 2025.

 

