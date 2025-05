Le groupe Astrada Simva va distribuer VinFast en France

Face à ses très faibles immatriculations dans l'Hexagone, le constructeur vietnamien a décidé de s'appuyer sur un réseau de concessionnaires pour distribuer ses deux modèles : VF6 et VF8. Le premier à être nommé est le groupe Astrada Simva.

En France, VinFast est pour l'instant distribuée dans seulement quatre succursales. ©VinFast

Dire que la distribution de VinFast en France est un échec est un doux euphémisme. Bien que présent depuis plus de deux ans, la marque vietnamienne a commercialisé à peine une centaine de véhicules : 10 en 2023, 94 en 2024 et 6 depuis le début de cette année.

L'une des raisons de ces volumes très faibles est le mode de distribution choisi par la marque. Cette dernière avait en effet décidé de s'appuyer sur un réseau en nom propre ainsi que sur les ventes digitales, un format qui n'a jamais fonctionné, à part pour Tesla.

Tous les nouveaux entrants sur le marché ayant retenu la digitalisation se sont cassé les dents. Les chinois Aiways et Lynk&Co sont de parfaits exemples de cette erreur stratégique, tandis que Cadillac, plus prudent, a décidé de s'appuyer sur un mode de distribution mixte. Pour rappel, VinFast dispose de quatre succursales en France : Paris (75), Marseille (13), Rennes (35) et Metz (57).

Pour essayer de redresser la barre, VinFast s'appuiera sur un réseau indépendant sous contrat de concession. En France, le premier distributeur à avoir été nommé est le groupe Astrada Simva, situé à Aix-en-Provence (13). Ancien concessionnaire Fiat et Alfa Romeo, ce dernier est actuellement affilié à Maserati et commercialise également des voitures d'occasion de luxe.

Une première en France

"Nous sommes fiers de collaborer avec VinFast, une marque de véhicules électriques innovante et en pleine croissance, a présenté Chris Durand, PDG d'Astrada Simva. Apporter les modèles VF 6 et VF 8 à Aix-en-Provence représente une grande opportunité de diversifier nos offres et de donner à nos clients de nouveaux choix passionnants. L'arrivée de véhicules stylés, silencieux et sans émissions améliorera la vie dans une région célébrée pour son mélange harmonieux de tradition et de modernité."

Présent également aux Pays-Bas et en Allemagne, VinFast change également son fusil d'épaule outre-Rhin. "Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG établira trois showrooms de concessionnaires agréés VinFast, explique le constructeur vietnamien. Auparavant, VinFast avait signé avec succès un accord de coopération avec le concessionnaire Autohaus Hübsch en Allemagne et ouvert deux showrooms sur le marché, offrant une expérience client complète." Pour l'instant, le constructeur ne communique sur aucun nombre de concessionnaires envisagés en France.

Un acteur trop régional

Pour rappel, en après-vente, VinFast a conclu un partenariat avec des prestataires de services, s'appuyant sur 22 centres techniques dédiés à travers l'Europe, dont huit en Allemagne avec ATU, douze en France avec Norauto et deux aux Pays-Bas avec LKQ. VinFast collabore également avec Fixico dans ces trois marchés pour offrir des services professionnels de carrosserie et de peinture aux clients.

Le constructeur a beau être un acteur important au Vietnam, ses ventes ne décollent pas à l'international. La majorité des volumes du groupe est en effet écoulée en Asie, avec plus de 80 % des véhicules qui ne quittent pas le marché national à la sortie d’usine.

Malgré la vente de près de 100 000 voitures électriques en 2024, l’entreprise accuse une perte de 3,2 milliards de dollars cette même année, contre 2,4 milliards en 2023.